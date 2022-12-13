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汇聚智慧力量 建设品牌强国

2022年12月13日11:54 | 来源：人民网－人民日报
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履行社会责任  提升品牌价值

中国石化集团有限公司党组书记、董事长  马永生

作为中央企业，中国石化成立40年来，始终把品牌建设摆在重要位置，从多元产品到高端技术，从传统产业到新兴领域，从民生保障到公益事业，我们全方位推进，全力打造享誉全球的中国品牌，推动公司品牌建设能力大幅提升，品牌价值快速增长。目前公司品牌价值达3200多亿元，近五年增长33%，位居我国企业前列。

中央企业在品牌建设上责任重大、责无旁贷，要把品牌建设作为一项重要战略任务来抓。中国石化将大力践行“能源至净、生活至美”品牌承诺，打造立得住的卓著品牌，把创新作为品牌建设的源动力，把质量作为品牌建设的生命线，把绿色低碳作为品牌建设的聚焦点，让一流的石化技术、石化产品、石化服务，成为中国石化品牌建设最稳固的基石、最有力的支撑，打造传得开的卓著品牌。北京冬奥会期间，公司把握成为赛会合作伙伴的契机，展示了企业良好形象。

中国石化将持续加大品牌传播力度，不断提高传播精准度，用好鲜活实践案例，进一步擦亮我国石化产业“金字招牌”，全力提升中国石化品牌好感度、国际认知度，打造叫得响的卓著品牌。我们将继续牢固树立以人民为中心的发展思想，积极履行社会责任，主动对接民生需求，在服务人民美好生活中不断提升品牌价值。建设世界一流企业是一个硬实力和软实力协同发展的过程，我们将深入学习贯彻党的二十大精神，深入开展中央企业品牌提升行动，广泛凝聚品牌建设的强大力量，不断开创品牌建设新局面。

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(责编：杨曦、陈键)
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