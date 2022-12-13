打造卓著品牌 建设一流企业

中国通用技术（集团）控股有限责任公司党组副书记、总经理 陆益民

坚定实施品牌战略，培育一批质量卓越、优势明显、拥有自主知识产权的知名品牌是中央企业的使命责任。作为中央直接管理的国有重要骨干企业，通用技术集团坚定落实要求，精心培育让国家满意、让人民满意、让社会满意的“通用技术”品牌。

让国家满意，在服务国家战略中彰显担当。中央企业的发展战略应与国家战略同频共振，央企品牌建设要融入国家形象塑造。通用技术集团把服务制造强国建设作为第一战略方向，勇担高端数控机床发展重任，全力推进机床产业高质量发展、实现产业链供应链自主可控和安全高效。通用技术集团致力于以高品质高端数控机床的品牌定位坚定服务国家战略需要。

让人民满意，在保障改善民生中贡献力量。通用技术集团勇挑国企办医责任，主动承接国企医疗机构剥离，在26个省份拥有医疗机构339家，开放床位超过4.5万张，拥有1个国家级重点专科、23个省级重点专科，开创“小通诊所”模式推动优质医疗资源下沉，全力保障国家重要行业和关键领域卫生健康安全。通用技术集团致力于为人民群众提供全方位的医疗健康服务。

让社会满意，在履行社会责任中展现作为。通用技术集团累计向定点帮扶县投入帮扶资金1.59亿元；累计派出医疗人员3万余人次驰援抗疫一线；积极推动产业绿色化发展，十八年磨一剑实现莱赛尔纤维国产化；深度服务共建绿色“一带一路”，在海外投资建设清洁能源项目装机容量超过4000兆瓦。通用技术集团积极助力经济、社会、环境可持续发展。

通用技术集团始终围绕“以科技进步和品质服务引领美好生活”的企业使命加强品牌建设，加快建设成为品牌卓著的世界一流企业。

(责编：杨曦、陈键)

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