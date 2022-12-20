新华社记者 刘开雄 刘羽佳

连日来，全国各地、各行各业都在认真学习领会中央经济工作会议精神。广大干部群众表示，以习近平同志为核心的党中央关于经济工作的决策部署让大家对未来中国经济发展充满信心。要持续深入学习领会会议精神，纲举目张做好工作，将中央经济工作会议的各项部署落到实处。

鼓劲加油 提振发展信心

减免租金、免费提供活动场地……2022年，运营成都环城生态公园的天府绿道文旅集团，为47家中小微企业及个体工商户减免租金约1400万元，帮扶商家应对疫情影响。

“更好统筹疫情防控和经济社会发展”“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”……“中央经济工作会议提出的这些要求，对我们来说真是好消息。”天府绿道文旅集团招商部负责人丁旸说，“我们会总结今年经验，明年继续打造更多特色化的经营业态和消费新场景，为商户引流，让消费者放心。”

行将过去的2022年，“成绩殊为不易，值得倍加珍惜”。即将到来的2023年，“要坚定做好经济工作的信心”。

云南文山壮族苗族自治州麻栗坡县境内的天保口岸，是云南通往越南河内取道最直、里程最短的陆路通道。日前，麻栗坡县进一步优化疫情防控政策——出入境货物变为多车一单申报，通关时间缩短到20分钟，外贸企业进出口通关成本大幅降低。

“优化调整就是要增强企业拼贸易的信心和决心，尽最大努力把疫情耽误的时间、造成的损失抢回来补回来，为明年打好贸易翻身仗奠定坚实基础。”麻栗坡（天保）边境经济合作区管委会副主任王应怀说。

中央经济工作会议强调，明年经济发展面临的困难挑战很多，要坚持系统观念、守正创新。会议提出的六个“更好统筹”，为各地开展工作指明了方向。

“六个‘更好统筹’为我们提供了科学的工作方法，这对出台措施、执行政策具有很现实的指导作用。”贵州黔东南苗族侗族自治州发改委副主任冯刚说，“我们要扩大内需发挥投资的关键作用，就要更好统筹当前和长远，合理安排好项目和资金。”

2022年，黔东南州谋划储备项目11026个，总投资2.17万亿元，实施重大项目和重点工程490个。2023年，当地500万元以上固定资产投资预期目标是同比增长8%，同时还将加快剑黎高速公路等一批放眼长远发展需求的投资项目建设进度，为未来经济增长蓄力。

求真务实 脚踏实地做好工作

今年以来，湖南株洲市加快产业体系现代化步伐，重点产业项目累计突破“卡脖子”技术46项，涌现了油电混合动力通用飞机、全自主研发商用磁浮3.0列车等大批高端装备。

“落实中央经济工作会议要求，我们继续加快建设现代化产业体系，不仅要有量，更要量变促质变。”株洲市工业和信息化局局长宋长征说，明年株洲市将利用主特产业招大引强，聚焦13条新兴优势产业链精准发力。同时，引导企业深度参与全球产业分工合作，推动轨道交通装备、中小航空发动机向世界级产业集群跃升。

中央经济工作会议提出的各项重大部署，为各地纲举目张做好工作定向领航。

在天津，天津自贸试验区正在抓紧制定促进外商投资的最新措施，不仅有吸引外资投资的新政策，还将打造规范透明的监管体系，积极实施外籍人才工作居留便利化举措。

在广东，发展数字经济，支持平台企业助力中小企业对内打通生产要素协同，对外打通上下游、供应链的连接。2023年，广东还要推动5000家规模以上工业企业数字化转型，带动超过10万家中小企业“上云用云”。

在江苏，苏州出台政策，对外资企业利润再投资给予税收优惠，对单个项目最高奖励1000万元。苏州市副市长唐晓东说，苏州将继续积极支持企业参与境外展会等争订单、拓市场活动，大力发展贸易新业态新模式，力争实现外贸规模总体稳定，质量持续提升。

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中央经济工作会议强调，对于我们这么大的经济体而言，保持经济平稳运行至关重要。

“会议对明年经济工作的各项安排，充分体现了‘稳字当头、稳中求进’的总基调，针对性强，可执行度高，效果可期。”红塔证券研究所所长李奇霖说。

开局起步 向着美好未来进发

明年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。中央经济工作会议的各项部署让人们对把党的二十大所描绘的宏伟蓝图变为现实充满信心。

在印度尼西亚东南苏拉威西省科纳维工业园区，由陕鼓集团建成投运的发电项目正在保障园区的电量供应。借助“一带一路”东风，陕鼓集团正在积极参与全球产业分工，促进能源高效利用，推动我国传统装备制造业向服务型制造业转型。

陕鼓集团党委书记、董事长李宏安说：“作为国企，陕鼓坚持按市场化机制运营，持续打造全球化创新体系，提高核心竞争力，以新型能源互联岛方案的持续优化，为全球客户绿色低碳发展赋能，助推传统产业绿色转型。”

切实落实“两个毫不动摇”，中央经济工作会议对支持民营经济和民营企业加快发展做出具体部署。

“中央经济工作会议强调坚持‘两个毫不动摇’，‘必须亮明态度，毫不含糊’，这为民营经济发展注入‘强心针’。”福建晋江市委书记张文贤说，民营经济是晋江发展的优势所在、特色所在、活力所在。晋江将坚定贯彻“两个毫不动摇”，大力弘扬企业家精神，让企业家能心无旁骛强实体、矢志不移守主业。同时，党政领导干部必须按照党中央要求，建立亲清政商关系，为企业发展创造更好条件。

住房是民生之要。山西省明确提出建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。一些企业从盘活改造老旧小区着手，建设了一批高标准、低价格的租赁住房，助力保障新市民的住房需求。

中央经济工作会议明确提出，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

太原市房产管理局局长邓大亮说：“更好地统筹经济政策和其他政策，我们要在保障房建设中，全力完成既定目标，解决好新市民、青年人等住房问题，探索更多适应当地实际情况的长租房市场建设。”

“中央经济工作会议给大家吃了‘定心丸’。”前海开源基金首席经济学家杨德龙说，“我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变。我们相信明年一定会为全面贯彻落实党的二十大精神开好头、起好步！”

（新华社北京12月19日电）

《 人民日报 》（ 2022年12月20日 02 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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