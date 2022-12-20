本报记者 汪文正

近年来，江西省赣州经开区大力发展新能源及新能源汽车配套产业，促进当地就业，助力经济高质量发展。图为日前，在位于赣州经开区的山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司生产车间，工人在生产线上进行焊接作业。

史港泽摄（人民视觉）

11月份，16至24岁劳动力城镇调查失业率比上月回落0.8个百分点；1至11月，全国城镇新增就业1145万人，完成1100万人的全年目标任务；前11个月城镇失业人员再就业人数达476万人，就业困难人员就业人数达163万人……国家统计局有关负责人表示，中国就业形势基本稳定，下阶段就业形势逐步改善仍具有较多有利条件。

青年人失业率连续下降

11月全国多地疫情频发多发，对就业影响如何？国家统计局日前发布的最新数据显示，11月份，受疫情大面积反弹、企业生产经营困难增多影响，就业压力有所上升，全国城镇调查失业率为5.7%，比上月上升0.2个百分点。其中，外来农业户籍劳动力城镇调查失业率为6.0%，上升0.5个百分点，“这部分群体主要以农民工为主，多从事建筑、批发零售等行业，就业稳定性相对较差，容易受到疫情等短期因素影响。”国家统计局新闻发言人付凌晖说。

看全年，付凌晖表示，今年以来，受国际环境复杂严峻、国内疫情新发多发等因素影响，二季度前期经济有所下滑，4月份全国城镇调查失业率上升至6.1%，但随着稳经济一揽子政策和接续措施加快落地，就业形势总体改善，三季度城镇失业率总体比二季度下降，进入四季度失业率虽有所上升，但保持基本稳定。

青年人就业方面，付凌晖介绍，从11月份情况看，在就业优先政策措施作用下，尤其是针对大学生等重点群体加大帮扶力度，青年人失业率连续下降。11月份，16—24岁劳动力城镇调查失业率为17.1%，比上月回落0.8个百分点。

促进重点群体就业

高校毕业生是就业重点群体。据了解，2022届全国普通高校毕业生数量为1076万人，2023届高校毕业生规模预计达1158万人，同比增加82万人。

日前举行的中央经济工作会议要求，落实落细就业优先政策，把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置。

为促进高校毕业生高质量充分就业，人力资源和社会保障部于11月28日至12月18日举办全国人力资源市场高校毕业生就业服务周活动，为2023届高校毕业生、往届离校未就业高校毕业生及“三支一扶”计划等基层服务项目人员提供就业服务。期间，各地人社部门、各类人力资源服务机构集中开展大规模线上招聘、直播带岗宣讲、就业指导和职业体验、线上测评和考试服务、人力资源服务进校园及线下招聘等活动，多措并举促进高校毕业生就业创业和成长成才。

在促进创业方面，有关部门着力激发创业创新主体活力，催生更多市场主体，更好发挥创业带动就业的倍增效应，纵深推进大众创业、万众创新。

近日，人社部等八部门明确，将聚焦高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体，实施重点群体创业推进行动，包括“创业环境优化”“创业主体培育”“创业服务护航”等八项计划，力争到2024年底，通过完善落实扶持政策，优化提供创业服务，支持更多重点群体投身创业活动，实现每年创业培训规模不少于200万人次、离校5年内高校毕业生新创业不少于30万人，返乡入乡创业人数累计超过1400万人，就业困难人员能够以更加灵活方式实现就业增收。

稳就业政策持续发力

未来就业形势怎样？付凌晖分析，从下阶段情况看，就业形势逐步改善、保持总体稳定仍具有较多有利条件：

一是经济逐步恢复带动增强。付凌晖表示，中国经济长期向好的基本面没有改变，“随着疫情防控优化政策和稳经济各项举措进一步落实，我国经济逐步恢复，将带动就业需求扩大，增加就业岗位”。

二是服务业改善有利于就业扩大。“疫情防控优化调整措施逐步落实，有利于正常生产生活秩序恢复，交通物流、居民出行逐步增加，将带动住宿、餐饮、旅游等服务业恢复。服务业就业容量大，随着接触型聚集型服务业恢复改善，将有利于吸纳劳动力就业。”付凌晖说。

三是稳就业政策持续发力。各地区各部门强化就业优先政策，深入实施减负稳岗扩就业措施，积极拓展就业空间，加大重点群体就业帮扶，为就业稳定提供有力保障。

“但也要看到，就业总量压力和结构矛盾依然存在。”付凌晖表示，要继续落实落细稳经济各项政策和疫情防控优化调整措施，推动经济持续恢复，落实就业优先政策，做好重点行业和群体稳岗就业，加强职业技能培训和就业帮扶，促进就业市场供需有效衔接和就业形势稳定。

(责编：杨光宇、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经