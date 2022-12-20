11部门印发意见——
多措并举推动家政进社区
图为在日前举行的2022年安徽省“放心家政”专项职业技能竞赛上，选手参与收纳整理师组比赛项目。
新华社北京12月19日电 （记者潘洁）国家发展改革委等11部门印发的《关于推动家政进社区的指导意见》19日对外公布。意见明确五方面推动家政进社区的重点任务，提出到2025年，全国基本实现社区家政服务能力全覆盖，推动家政行业从业人员进一步增加，消费规模进一步扩大，服务品质进一步提升。
根据意见，到2023年底，促进家政服务业提质扩容“领跑者”行动重点推进城市的社区家政网点服务能力覆盖率达到90%以上，全国家政服务网点服务能力进一步提升。
意见明确五方面重点任务。一是着力建设家政社区服务网点。支持家政企业以独营、嵌入、合作、线上等方式进驻社区，开展培训、招聘、服务等家政相关业务。鼓励家政企业连锁化运营社区网点。
二是着力推动家政培训进社区。支持家政企业利用社区共享空间开展培训，推动家政培训“大篷车”进社区，为社区失业、退休等人员提供菜单式培训课程。推动家政院校进社区，鼓励申请各级大学生创新创业训练计划项目。支持工青妇和行业协会等组织开展家政培训进社区活动，并按规定进行补贴。
三是着力挖掘家政社区就业潜力。支持家政企业吸纳社区未就业人员，通过分时段灵活服务等模式，实现“家门口就业”。按照已形成的协作帮扶关系，帮助农村转移劳动力直达社区服务网点就业。鼓励龙头家政企业以合伙人加盟形式，吸纳高校毕业生开办线上或线下的“社区家政小店”，担任“店主”的高校毕业生按规定享受各地“双创”优惠政策。
四是着力创新社区家政服务供给。鼓励家政企业与社区托育、养老服务等机构合作，促进居家养老、育幼和社区助餐等服务融合创新。支持具备条件的家政企业承接适老化改造项目，参与家庭养老床位建设，依法提供上门送餐服务。
五是着力创新家政进社区的供应链。支持品牌化员工制家政企业在社区发展。提升家政进社区规范化水平，引导社区家政服务人员100%持证上门。支持家政企业与先进制造业、现代农业等企业合作，推动特色农产品进社区，推出家庭新产品、新服务、新消费。
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