本报记者 王俊岭

今年前11个月，山东港口烟台港共完成商品车发运37.8万辆，同比增长39.2%。图为12月11日，大批出口商品车在烟台港集结准备装船。

唐 克摄（人民视觉）

临近年末，外贸企业纷纷加班加点赶制出口订单商品。图为12月15日，江苏省泰州市海陵区的泰州隆基光伏科技有限公司生产车间内，工人正在生产。

汤德宏摄（人民视觉）

今年以来，中国生产的智轨电车先后出口运往阿联酋阿布扎比市、马来西亚古晋市等地，成功实现“出海”。图为近日，工人们在四川省宜宾市的中车铁投轨道交通产业基地生产车间内进行安装作业。

庄歌尔摄（人民视觉）

最近，宁波市江北区组织多家外贸企业分批赴海外开展商务洽谈，抢抓出口订单。图为12月9日，宁波蓝野医疗器械有限公司的工人在生产线上工作。

新华社记者 江 汉摄

“一次见面胜过千封邮件！”最近，这句话成了不少外贸人的口头禅。组团包机、亮相展会、拜访客户、联络感情、商谈业务……随着国内疫情防控措施不断优化调整以及全球年末消费旺季临近，浙江、江苏、四川、广东、山东等外贸大省的企业纷纷赶赴全球各地拓展市场、寻找商机。

业内人士普遍认为，在世界经济不确定、不稳定因素仍然较多的背景下，中国外贸大省带头出海跑订单，不仅反映了中国积极参与国际经贸合作的开放意愿，更为世界经济复苏增添了信心。

主动拥抱海外客户

12月8日中午12点，成都双流国际机场T1航站楼大厅，成都高新区国际合作商务局工作人员拿着名单，清点着企业出访团的人数。成都晶宝时频技术股份有限公司负责人刘桂楠拖着一只30寸的黑色行李箱，箱子塞得满满的，其中一多半都是公司连夜准备的宣传材料。几天后，订单来了：刘桂楠的公司携手另一家成都企业共同与德国客户达成了1200万欧元的采购意向。

策划路线、办理护照、协调航班……成都高新区积极帮助企业出海“跑订单”的举措，无疑是当前各地主动走出去稳外贸的一个生动缩影。

在浙江，宁波市政府12月2日召开“百团千企万人”拓市场促招引专项攻坚行动动员会，宣布将以明年4月前为阶段性节点，力争组织赴境外拓市场团组超过100个，企业超1000家，出境人员超1万人，以线下“大交流”助推开放质量“大提升”。

宁波宁兴金海国际贸易有限公司总经理吴伟中告诉本报记者，公司主营产品涵盖各类中高档水龙头卫浴产品、水表热量表及配件、燃气表及管控系统、家用及工业用水泵等，客户遍布全球。最近，公司已派员前往沙特、印度尼西亚等国，拜访新老客户、参加经贸洽谈会，收获了不少计划外的订单。“有关部门鼓励企业赴境外洽谈的一系列举措，也让我们有了再扬风帆的勇气！”

在福建，泉州市率先出台《2022年推动企业开拓国际市场若干措施》《推动企业海外大走访抢订单拓市场扶持措施》等一系列有力措施，鼓励企业“应展尽展、能出尽出”。同时，泉州市商务局专门成立工作专班，从预定境外展位、办理出入境手续、赴海外参展、入境疫情防控保障等方面为企业提供全程、全链条“保姆式”服务，帮助北峰通信、森通电子等一大批外贸企业出海参展。

“我们先后组织外贸人员到菲律宾、沙特、迪拜参展。这是我们近三年第一次到国外参展，认识了很多新客户、颇有收获！”福建群峰机械有限公司副总经理黄文伟对本报记者说，企业主要从事机械设备研发与制造，近两年受疫情影响海外订单量有所减少。能够及时走出去并拉到海外订单，对企业发展十分重要。

中国贸促会新闻发言人孙晓说，为帮助企业抢抓订单、开拓市场，促进外贸保稳提质，中国贸促会统筹疫情防控和出国经贸展览审批管理，积极推进重点国家、重点行业、重点展会的出国参展办展项目试点审批工作。截至11月底已完成首批2022年11月至2023年2月期间的15个出国经贸展览项目试点审批，涉及纺织、汽配、体育用品、电子、消费品等多个领域。“我们将做好今年年底和明年年初的出国参展工作，帮助企业精准对接海外客户。”孙晓说。

拿出自身“看家本领”

中国外贸企业踊跃出海的背后，是强大的制造能力和过硬的产品质量。

有的主打高技术单品。江苏苏美达机电有限公司总经理周御从9月中旬到11月底多次前往美国跑订单。他的一个直观感受，就是海外客户对于中国企业来访的欢迎程度非常高。

“比如，苏美达FIRMAN品牌三燃料便携式发电机在设计时就充分考虑了北美地区冬季的低温应用场景，可以在零下35摄氏度的超低温环境下正常运行，并且具备全智能启停装置，可灵活使用汽油、液化石油气、天然气作为燃料选择，深受消费者喜爱。”周御对本报记者说，靠着过硬的产品，苏美达在美国大型专业展会上收获颇丰，直接斩获的订单就有3000多万美元。不仅如此，通过和海外客户面对面交流，企业还进一步了解了北美地区客户最新的市场需求。

有的突出产业群优势。在山东威海，纺织服装是传统优势行业，相关企业占威海全市外贸企业总数的近1/3。12月初，威海市商务局成功组织联桥、迪尚等20多家威海纺织服装企业赴日本东京参加第36届亚洲纺织成衣展（AFF），参会展品涵盖了毛衫、梭织、针织等多个品类。“走出国门跟客户面对面接触，大家都很高兴！我们在本次展会上有意向的订单已经有10来个，明年的4月份还有一个大阪展，我们已经报名了！”威海金冕服装有限公司总经理刘兰兰说。

目前，除了纺织服装业之外，渔具、水产品等其他威海优势产业也已经排上了出海跑订单的队伍名单。在威海市商务局的《2023年国际市场开拓计划》中，第一季度就要组织200家次以上的企业赴境外参展考察。

有的聚焦个性化需求。12月下旬，第十三届中国（阿联酋）贸易博览会将在阿联酋迪拜世贸中心举办。作为拟参展企业之一，东莞市金河田实业有限公司做了充足准备。“此次参展，我们将重点展出IT类和小家电类产品，其中有部分产品是专门为海外市场量身定做的。比如，IT类产品重点选择了业界畅销的高性能机箱、电源；小家电类产品我们推出了考啦系列茶具、冲牙器等。”公司相关业务负责人时倍兴说。

在东莞市商务局的境外展会排期情况表上，2022年12月至2023年3月的境外会展已经增加到19个。东莞市商务局表示，将及时根据企业办展参展和集中出行的需求，科学制定相应的办展参展计划。

各展其长形成合力

上海推出技术性贸易措施公共服务平台，帮助行业企业全面了解和应对国外技术性贸易措施，助力企业更好开拓海外市场；湖北采取“境外线下商品展、境内线上对口谈”的方式，积极开展“湖北名品走进巴西活动”，帮助外贸企业加快开拓南美市场；河南拿出“真金白银”支持鼓励中小外贸企业赴境外参展、购买出口信用保险，今年以来相关项目支持资金已达7300万元，目前还在稳定增加……放眼全国，支持企业出海跑订单的举措正在增多。

与此同时，国内各大外贸平台纷纷发力，帮助外贸企业拓展海外订单。

一方面，会展平台优化服务。在广东省佛山市晖而莱进出口有限公司的广交会云展厅上，180多个户外旅游休闲用品以及烧烤用具集中呈现，其中不少具有自主知识产权的产品深受采购商欢迎。原来，从2022年10月25日至2023年3月15日，广交会线上平台进入常态化运行阶段，外贸企业和境内外采购商可获得“24小时不间断”供采对接服务。

“为更好服务外贸企业拓展海外市场需求，我们每月举办一场‘贸易之桥’供采对接活动、一场‘好宝、好妮探广交’活动、一场线上论坛、两场新品发布。接下来，广交会将针对海外不同市场和采购商的情况，通过‘每周一个专题、分批精准推送’的方式，帮助外贸企业和重点市场、重点客户加强‘一对一’联系，强化线上线下交互体验，帮助更多企业获取更多贸易合作商机。”广交会相关业务负责人在接受本报记者采访时说。

另一方面，跨境电商积极作为。11月底，杭州酷动户外有限公司拿出了全新研发的充气船，同时准备了大量公司和产品的视频介绍，在阿里巴巴国际站支持下参加了德国慕尼黑户外及体育用品博览（ISPO）。凭借着一艘可以塞进背包的轻便环保充气船，这家公司收获了111张欧洲客商的名片。“这是三年来，我们首次通过数字化混展的方式将公司的新品直接送到海外客户面前。”杭州酷动户外电商部负责人童雪薇对本报记者说，对于大多数中小外贸企业来说，独自出国参展成本较高，“借船出海”效果同样不错。

据阿里巴巴国际站总裁张阔介绍，在今年上半年发起“数字化出海口”计划的基础上，阿里巴巴国际站将在近期陆续推出至少100场数字化混展，覆盖美、欧、日等十余个重要市场，帮外贸中小企业以线上线下联动的方式高效拓展海外市场。

专家认为，外贸大省带头组织企业出海跑订单并收获良好反响，无疑为更多地区、更多外贸企业抓紧扬帆出海营造了氛围。中国外贸产业基础良好、竞争力强，随着企业履约、创新能力不断增强以及稳外贸政策效应持续释放，中国外贸有望释放出更多活力。

(责编：杨光宇、袁勃)

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