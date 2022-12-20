巩固基本盘，畅通双循环（开放谈）
今年前11个月，我国货物贸易进出口总值38.34万亿元，比去年同期增长8.6%，表明中国外贸顶住多重压力，总体保持平稳。但同时也要看到，今年前10个月我国货物进出口总值同比增长为9.5%，这意味着月度进出口增速有所放缓，同时去年底高基数影响逐步显现，稳外贸面临新的压力。
令人欣慰的是，随着近期国内疫情防控措施不断优化调整，浙江、江苏、四川、广东等外贸大省的企业在政府帮助下，纷纷走出国门见客户、跑订单、谈生意，释放了巩固外贸基本盘的积极信号。
对中国经济而言，稳外贸为什么重要？
一方面，外贸是拉动经济的“三驾马车”之一。中国多年的发展实践表明，外贸在促进经济增长、带动就业增收、提高人民福利、改善市场供给等方面发挥着不可替代的作用。在中国，外贸领域汇集了最优质的要素、最具创新性的部门、最有竞争力的企业。及时发力稳外贸，有助于增强国内国际两个市场两种资源的联动效应，为中国经济高质量发展巩固基本盘、注入新活力、打开新空间。
另一方面，外贸是引领产业升级的重要先导力量。当前，中国在全球价值链上正处于爬坡升级阶段，相关企业在研发设计、品牌营销、供应链管理等环节还需要不断完善。这一过程中，提升高技术、高附加值产品和服务的占比十分重要。为此，中国尤其要坚持开放发展理念，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，通过外贸“由大到强”带动中国经济从规模速度型增长向质量效益型增长转变。
必须看到，中国经济已经深度融入世界，同全球很多国家的产业关联和相互依赖程度都比较高。面对外贸发展的诸多不确定、不稳定因素，外贸大省带头出海稳外贸，不仅传递出中国扩大对外开放的坚定决心，更展现了中国努力成为国际贸易参与者、合作者、贡献者的积极姿态。
在构建新发展格局的过程中，只有提高在全球配置资源的能力，才能更好地畅通双循环，在开放发展中赢得主动。接下来，各方应进一步形成稳外贸的“合力”：
一是营造更加开放的营商环境。加强外贸企业诚信体系建设，探索建立进出口企业信用评价体系，完善违法失信惩戒机制。加强知识产权保护和反垄断制度建设，推动知识产权保护制度创新。进一步对接国际商事争议解决规则，提高商事纠纷仲裁国际化程度。
二是丰富贸易新业态。积极建设跨境电子商务综合试验区，形成一批可复制、可推广的经验做法。推动跨境电子商务综合试验区在技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面先行先试。支持外贸综合服务企业加强通关、物流、退税、金融等综合服务能力。
三是大力发展数字贸易。随着数字技术发展，国际贸易乃至全球分工体系也在发生深刻变革。各方应通过培育贸易主体、加强规则对接、打造数字贸易示范区、加快数字基础设施建设、推动产业数字化和数字产业化等方式促进数字贸易发展，助推外贸“上台阶”。
如今的中国，既是“世界工厂”又是“世界市场”，开放的大门只会越开越大。人们有理由相信，在各方的努力之下，中国外贸一定会越来越好，为各国伙伴带来更多机遇。
（作者为商务部研究院电子商务研究所副研究员）
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