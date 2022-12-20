李凤双、张涛、王昆、齐雷杰

青壮年外出打工，村庄渐渐“空心化”，这曾是塞外山城河北张家口面临的一道难题。

2017年以来，张家口完成了上千个“空心村”治理。在治理中，张家口尊重群众意愿，加强社区配套基础设施建设，多渠道促进群众就业，完善社会治理机制，确保群众稳得住、有就业、逐步能致富。

近日，记者来到张家口，探寻这些“空心村”扭转不利发展势头后的新故事，感受乡村发展的新脉动。

“空心村”怎么治？连开三个“药方”

“土房换楼房，土路变水泥路，家里就能洗澡、上厕所，冬天有集中供暖，日子越过越舒心。”2019年，高云从农宅空置率70%的张北县台路沟乡香杏沟村，搬进了黄墙蓝瓦的新楼房。

在香杏沟村与后大营滩村联村并建的新农村里，村卫生室、村民活动中心等一应俱全。“草原天路”从村边经过，适合夏天避暑，一些村民吃上了“旅游饭”。

曾几何时，张家口农村青壮年外出打工，农宅空置率50%以上的“空心村”有924个。

开展“空心村”治理势在必行，同时要遵循先规划后建设要求，避免造成浪费。张家口市农业农村局有关负责人表示，针对群众需求多元、诉求多样等情况，当地多次征求群众意见，分类施策，开出易地新建、联村并建、整治提升三个“药方”。

“我们把尊重群众意愿放在首位，搬不搬、怎么搬、往哪儿搬，都由群众决定。”张北县委书记李鹏举说，农宅空置率达50%的村，全村95%群众同意后才纳入治理计划，让群众决定“搬不搬”；分散安置和集中安置两种方式，让群众确定“怎么搬”；规划两个集中安置区和七个联村并建安置点，让群众选择“往哪儿搬”。

义合美新城安置区毗邻张北县城商业中心，集中安置了12个乡镇80个行政村的1.6万多名村民。尚义县大青沟镇集中安置区有楼房也有平房，群众可自由选择。

张北县台路沟乡水泉村有800多年历史。经过整治提升，村里拆除废弃房屋，清理断壁残垣，空地上建起小游园、小果园、小菜园，昔日“脏破乱”的村庄焕然一新，成为乡村旅游示范村。

目前，张家口上千个“空心村”完成治理任务，建成集中安置区155个，安置群众13.5万人。

村民怎么富？“三区”同步建设

沽源县白土窑乡新华村，海拔高、严重缺水，村里一半以上是空房。过去，王金荣种着12亩靠天收的莜麦，每亩年纯收入只有三四百元，孩子上学、自己看病等支出大，生活拮据。

一家人搬进白土窑新村的新房后，王金荣和爱人在附近的藜麦产业园区加工厂找到了包装工的工作，二人每月工资总收入近6000元，耕地流转给园区种植藜麦，实现稳定脱贫。像王金荣一样，藜麦加工厂的大部分工人都是白土窑新村的搬迁户。

启动“空心村”治理之初，张家口就实施新型社区、产业园区、生态功能区“三区”同建，让群众安居乐业。

沽源县建成24个种植养殖园区和光伏产业园，吸纳就业群众1000多人；张北县配建服装加工、特色农产品加工等项目26个，开发就业岗位6800多个；尚义县打造草莓种苗繁育基地、服装加工微工厂等16个配套产业园区……在集中安置区周边，张家口配建产业园区110多个，一批群众实现就近就业。

着眼于打造首都水源涵养功能区和生态环境支撑区，张家口统筹推进“空心村”治理与生态建设，在搬迁村庄旧址上扩大生态空间，149万亩耕地实现流转，重点实施休耕种草，推广节水作物种植。全市打造国家示范牧场30个、农业公园30个、草原公园7个，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴实现有机衔接。

城乡怎么融？治理机制有创新

“小区有健身广场，诊所就在楼下，附近有学校，锻炼、看病等都很方便。”告别老家土房，曹志强搬到尚义县大青沟镇集中安置区惠泽园小区，幸福感满满。

有一天，曹志强刚进屋子，就闻到一股难闻气味，原来卫生间有脏水溢出。他给社区打电话报修，很快就解决了问题。“社区实行网格化管理，一般小问题很快就能解决。”

“空心村”治理是改善农村人居环境的重要举措，事关乡村振兴和新型城镇化建设。伴随着新型社区建设，张家口努力推进城乡基本公共服务均等化。

张北县义合美新城开启了“村改居”试点。义合美新城党工委副书记乔雅东说，这里实行村民居民化、资产资源化、公共服务均等化，实现土地全流转、村集体“三资”全托管、户籍全部落在居住地。

义合美新城设立了党工委，下设16个社区党支部，建立起党组织领导下的社区居委会、物业公司、便民服务中心、就业和医疗服务中心等网络。社区设立了网格长和网格员，形成治理“一张网”，群众有问题能找到“主心骨”。

经过治理，张家口昔日破败的“空心村”面貌焕然一新，变成了群众安居乐业的新家园。当地将持续做好“空心村”治理后续工作，完善基层治理体系，提升公共服务水平，同时积极培育发展体育文化旅游、冰雪、大数据、绿色农牧等产业，吸引年轻人回乡创业，助力推进乡村振兴，让群众获得感、幸福感成色更足、更可持续。

新华社石家庄12月19日电

(责编：王震、陈键)

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