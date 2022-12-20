李平

夜幕降临，浙江省金华市武义县履坦镇坛头村准点放起了水幕电影。村民邵阳武，带着老伴漫步湖畔，参观了仿古民居里举办的湿地摄影展和版画展，直到夜深才尽兴而归。

54岁的邵阳武，年轻时便离家四处打拼。近年来村里旅游业崛起，他返乡办民宿，好的时候一年能挣20万元，生活比以前改善不少。

曾经的坛头村，村中近千亩湿地被污水冲击成烂河滩，拥有800年历史的30多幢古建筑一幢幢倒塌，村民纷纷外出谋生。5年来，该村通过修缮老房子和盘活闲置资源，把过去的烂河滩、破民宅变成致富的“香馍馍”，村集体经营性年收入从之前的5万元增长到如今的96万元。

“如今，我们村有16家企业入驻，每年承办几十场民间诗会、画展，年接待游客近二十万人次，成为文化‘会客厅’。”村党支部书记林卫良说。

坛头村的前后变化，是武义乡村蝶变的缩影。武义县地处山区，曾是浙江省8个贫困县之一，农村发展缓慢、基础薄弱是共性问题。为此，当地政府坚持党建引领、能人治村，以“一把钥匙开一把锁”的长期理念，给资金给渠道，鼓励各村因地制宜探索符合自身条件和规律的发展之路，探索出飞地抱团、公司强村、闲置盘活等“强村十法”。

绿水青山间，类似“烂河滩”的故事持续上演：武义全县107个集体经济薄弱村入股武义－海宁“飞地”扶贫科创产业园相关项目，打造跨地区“飞地经济”模式；浙江寿仙谷医药股份有限公司开展规模化有机种植，为当地带来租金、就业等收益，三年里相关村集体共增收648万元；壶山街道打破15个经济薄弱村的村庄地域边界，以项目合作方式投资建设标准厂房……

“立足山区县优势和各村资源禀赋，探索帮扶协作、产业带动、资产经营等多种富民增收途径，才能强村富民。”武义县委书记帅朝晖说。今年，武义全县258个行政村实现集体经营性收入10万元以上全覆盖。

(责编：王震、陈键)

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