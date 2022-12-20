人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

国家邮政局部署邮政快递工作 保障民生物资医疗物资寄递 

2022年12月20日09:04 | 来源：人民网
小字号

人民网12月20日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，12月19日，国家邮政局党组书记、局长赵冲久先后主持召开专题会议和党组会，就切实做好当前及春节期间的邮政快递服务畅通工作，有效满足人民群众对民生物资和医疗物资的寄递需求进行部署。国家邮政局党组成员、副局长廖进荣也先后主持召开省级邮政管理部门和15家品牌邮政快递企业保通保畅工作专题调度会议，就落实专题会议的部署提出明确要求、作出具体安排。同一天，国家邮政局还印发了《关于切实畅通邮政快递服务保障民生物资医疗物资寄递的通知》（以下简称《通知》）。

会议指出，要保供应，有效保障社会需求，将药品等防疫物资的投递作为当前要事来抓，特别是做好农村地区医疗和民生物资的投递，满足节假日期间旺盛的寄递需求。要保畅通，承担起行业的社会责任，干线运输不能停、末端网点不能关，保障邮政快递网络服务畅通。要保稳定，积极发挥企业总部作用，以队伍稳定、确保运力作为工作重心，加强激励措施、完善应急方案、增加调派力量，确保行业稳定运行。要保安全，结合岁末年初行业安全工作特点，突出加强消防用电、车辆交通、库房建筑、机械操作等安全风险隐患排查整治，坚决防范和遏制重特大安全事故发生。

会议要求，要将“四保”作为当前的中心任务，企业负责人牵头形成工作机制，建立异常情况解决和报告制度，抓早抓小抓苗头。企业要加强对全网的指挥调度，及时发现问题解决问题。政企双方要加强沟通协调形成合力，落实好国务院物流保通保畅工作领导小组有关部署，进一步畅通邮政快递服务保障民生物资运输。要采取多种有效举措关心关爱快递小哥，进一步提升应对困难和挑战的水平，积极回应用户寄递诉求，为增强老百姓的获得感和幸福感做出行业应有贡献。要做好年底生产安全工作，压紧压实安全生产责任，举一反三全面排查整治各类风险隐患，坚决防范和遏制重大事故发生。

会议强调，邮政管理部门要加大执法检查力度，协调解决具体问题，邮政快递企业要提前做好预案、加强指挥调度和管理能力，全网一盘棋。要以硬的工作作风、实的工作举措，破解基层一线的痛点和难点问题，保障邮政快递网络的有效运转，服务好疫情防控、畅通经济循环、保障民生需求大局，不负人民群众的期待、党中央国务院的要求、社会各界的关注。

《通知》指出，要充分认识邮政快递网络畅通的极端重要性，认真部署打通行业运行堵点卡点和春节“不打烊”工作，最大限度降低疫情对人民群众生产生活和经济社会发展的影响。要全力畅通邮政快递服务网络，有效保证企业末端投递能力，积极争取地方政府及部门支持，积极保障快递员上岗作业。要重点保障医疗物资寄递服务，完善医疗物资邮件快件的优先寄递服务机制，在分拨中心设立服务专班，保持农村地区服务稳定畅通。要切实加强骨干企业对接协调，充分发挥骨干企业作用。要集中做好行业监督检查工作，加强保通保畅工作落实情况的监督检查。要全面落实行业疫情防控举措，维护行业安全稳定运行。要抓紧制定应急保障工作方案，保障寄递服务特殊时期不中断。要不断强化抗疫保供宣传引导，及时回应消费者关切问题。

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家邮政局部署邮政快递工作 保障民生物资医疗物资寄递
　　人民网12月20日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，12月19日，国家邮政局党组书记、局长赵冲久先后主持召开专题会议和党组会，就切实做好当前及春节期间的邮政快递服务畅通工作，有效满足人民群众对民生物资和医疗物资的寄递需求进行部署。国家邮政局党组成员、副局长廖进荣也先后主持召开省级邮政管理部门和15家品牌邮政快递企业保通保畅工作专题调度会议，就落实专题会议的部署提出明确要求、作出具体安排。…
农业“老把式”学新招
　　稻谷收割季节，在南京市六合区竹镇镇种粮大户张立友的稻田里，收割机、拖拉机等忙个不停，收割粳稻，播种小麦、油菜。 “我是搞农业的‘老把式’了，现在请农机收割全部是通过手机下单，十分方便。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部