人民网12月20日电 （记者杨虞波罗）据国家邮政局消息，12月19日，国家邮政局党组书记、局长赵冲久先后主持召开专题会议和党组会，就切实做好当前及春节期间的邮政快递服务畅通工作，有效满足人民群众对民生物资和医疗物资的寄递需求进行部署。国家邮政局党组成员、副局长廖进荣也先后主持召开省级邮政管理部门和15家品牌邮政快递企业保通保畅工作专题调度会议，就落实专题会议的部署提出明确要求、作出具体安排。同一天，国家邮政局还印发了《关于切实畅通邮政快递服务保障民生物资医疗物资寄递的通知》（以下简称《通知》）。

会议指出，要保供应，有效保障社会需求，将药品等防疫物资的投递作为当前要事来抓，特别是做好农村地区医疗和民生物资的投递，满足节假日期间旺盛的寄递需求。要保畅通，承担起行业的社会责任，干线运输不能停、末端网点不能关，保障邮政快递网络服务畅通。要保稳定，积极发挥企业总部作用，以队伍稳定、确保运力作为工作重心，加强激励措施、完善应急方案、增加调派力量，确保行业稳定运行。要保安全，结合岁末年初行业安全工作特点，突出加强消防用电、车辆交通、库房建筑、机械操作等安全风险隐患排查整治，坚决防范和遏制重特大安全事故发生。

会议要求，要将“四保”作为当前的中心任务，企业负责人牵头形成工作机制，建立异常情况解决和报告制度，抓早抓小抓苗头。企业要加强对全网的指挥调度，及时发现问题解决问题。政企双方要加强沟通协调形成合力，落实好国务院物流保通保畅工作领导小组有关部署，进一步畅通邮政快递服务保障民生物资运输。要采取多种有效举措关心关爱快递小哥，进一步提升应对困难和挑战的水平，积极回应用户寄递诉求，为增强老百姓的获得感和幸福感做出行业应有贡献。要做好年底生产安全工作，压紧压实安全生产责任，举一反三全面排查整治各类风险隐患，坚决防范和遏制重大事故发生。

会议强调，邮政管理部门要加大执法检查力度，协调解决具体问题，邮政快递企业要提前做好预案、加强指挥调度和管理能力，全网一盘棋。要以硬的工作作风、实的工作举措，破解基层一线的痛点和难点问题，保障邮政快递网络的有效运转，服务好疫情防控、畅通经济循环、保障民生需求大局，不负人民群众的期待、党中央国务院的要求、社会各界的关注。

《通知》指出，要充分认识邮政快递网络畅通的极端重要性，认真部署打通行业运行堵点卡点和春节“不打烊”工作，最大限度降低疫情对人民群众生产生活和经济社会发展的影响。要全力畅通邮政快递服务网络，有效保证企业末端投递能力，积极争取地方政府及部门支持，积极保障快递员上岗作业。要重点保障医疗物资寄递服务，完善医疗物资邮件快件的优先寄递服务机制，在分拨中心设立服务专班，保持农村地区服务稳定畅通。要切实加强骨干企业对接协调，充分发挥骨干企业作用。要集中做好行业监督检查工作，加强保通保畅工作落实情况的监督检查。要全面落实行业疫情防控举措，维护行业安全稳定运行。要抓紧制定应急保障工作方案，保障寄递服务特殊时期不中断。要不断强化抗疫保供宣传引导，及时回应消费者关切问题。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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