阮周围、史卫燕

人社部数据显示，十年来，我国城镇新增就业年均超过1300万人。新增就业中，很重要的一部分是新增市场主体、初创企业增加的就业岗位。

在创业群体中，年轻人是不能忽略的新生力量，他们身上有新时代的印记——独立进取、充满理想。创业途中，难题此起彼伏，崩溃时有发生。坚持还是放弃？年轻的创业者们，做出自己的选择。

先行者

又是一顿边工作边匆忙吃下的午餐。

23岁的向佳玥创业3年来，手机、电脑不离身，不自觉进入了“全天在线”状态。她的创业回忆里充满酸甜苦辣——

2019年底，她开始在长沙创办民宿，从最初的3间发展到现在的26间。

彼时正是国内民宿飞速发展的时期。学生时代的向佳玥出门旅游时，接触并爱上这种生活方式——美观、文化特征明显、互动体验多。大学毕业后，向佳玥选择全身心投入创业，开启经营民宿的创业之旅。

创业者的忙碌超过预期。她从早上睁开眼睛，就要规划一天行程，接打客户电话、线上推广运营、订单处理、线下房间维护等，一直忙到深夜。

“我之前以为装修完房子就完成了创业，但后续的运营管理和维系客人才是真正的开始。”向佳玥说，看房子只是开办民宿的第一步，后续要跟踪了解当下流行风格的变化，在硬装和软装上保持积极活跃的审美。

由中国传媒大学创新创业教育中心联合风投机构500 Global共同编制的《2021中国大学生创业报告》显示，受访大学生中，96.1%的大学生都有尝试创业的想法，然而真正付出行动的只有14%。

大学生创业之路上的先行者们，往往果敢主动、敢为人先。

2016年被湖南艺术职业学院录取后，陈清宇带着家里东拼西凑的一万元来长沙求学。在陌生的城市举目无亲，他靠兼职为家里减轻负担。

2017年，他看到新媒体蓬勃发展中的商机，尝试搭建一个集外卖信息、交流互动为一体的校园应用小程序。尽管原始想法不错，可没有商家愿意相信一个毛头小子。

陈清宇先从身边人开始推广，再扩大至其他班级。功夫不负有心人，日复一日宣传、推介后，他在一家烧烤店筹到了第一个1000元，在一名老师处筹到第二个1000元。这2000元的启动资金，帮他把项目一点点做起来。随后多家餐饮店陆续入驻，业务范围扩大至“表白墙”、周边信息发布等，每个月营业额能达20万元。

“在学校电梯里听到同学谈论吃什么时，有人提出用我的小程序点餐，我内心很骄傲。”陈清宇说。

2019年大学毕业后，蒋连超来到洞庭湖畔的沅江市，成为一家农业公司的股东及联合创始人。他们以养殖、种植为主业，通过流转农民土地，建立起以芦花鸡、贵妃鸡和珍珠鸡为主要品种的大型养鸡场，目前在栏3000羽。同时，他们还打造了一个占地500多亩，集休闲农旅、中小学劳动教育基地为一体的现代农业综合体。

蒋连超认为，农业要有全局观意识，不能仅着眼于第一产业，应往二三产业延伸，形成产业链。为了提高农产品品质，他的团队摸索出农业精细化运作模式，对养鸡场进行提质改造，研究鸡的喂养专利、制作配方专利，并创新打造鸡蛋、鸡肉溯源系统，采用高科技设备设施，向现代农业目标迈进。

同路人

说唱还是诗歌？

陈清宇已经记不清，在制作一个以“廉洁文化”为主题的视频时，他和团队伙伴争论过多少次。为了视频的完美呈现，热血的年轻人“剑拔弩张”地投入到一次又一次“头脑风暴”中。

毕业后，在长沙马栏山视频文创产业园，“95后”陈清宇创办了一家新媒体公司。团队有十多位员工，以“95后”为主，从事视频制作、直播技术、活动策划执行等。

《2021中国大学生创业报告》显示，大学生最看好的创业领域前三分别为：互联网/移动互联网、新一代信息数据、大消费。互联网产业成为大学毕业生创业的首选，而借助移动互联网媒介的加持，传媒领域的创新创业风口也越来越多。

需要创新创意头脑的视频文创产业里，年轻人人头攒动。长沙马栏山视频文创产业园有“中国V谷”之称，15.75平方公里的园区内，聚集着4400多家视频文创企业。

因为看好长沙的营商环境，陈清宇选择在这里创业。入驻“马栏山”后，他享受到园区的多项创业帮扶政策，如房租减免、优秀作品奖金、办税优惠等。

“马栏山”的创业氛围很好。“和圈子里的年轻人交流时，我感觉很轻松，也能遇见志同道合的人，启发新的灵感。”陈清宇说，在电脑前、吃饭时、拍摄中，不经意碰撞出许多创意点子，“小伙伴们给了我很大的力量，他们在身后，我感觉有了依靠”。

《2021中国大学生创业报告》显示，32.3%想创业的大学生认为自己需要一个能协助执行的合伙人。

蒋连超等6位合伙人中，除了大股东，其余都是年轻人。

做农业周期长、收益慢，投资一时半会儿看不到回报，一些招来的大学生不久就离开公司。去年，一位好友陪伴他创业9个月后，在微信上留下“大好前程陪你走一段，该谋生还是得谋生”的消息，决定离开。

这不是第一次有伙伴离开。送走好友后，蒋连超忍不住号啕大哭，甚至怀疑起自己创业的初衷。

把想法变成商品是一个艰辛的过程，创业中基本无休，小伙伴们常常身兼数职，有时过年还要加班。蒋连超说，“我有时责怪自己，恨自己能力不够，拉来学弟学妹一起创业，却给不了太多补贴，还让他们受苦。”

蒋连超心里愧疚，但没打算放弃。三年来，他劳心工作，白天在养鸡场里捡蛋、喂鸡，并打包、发货，饭点在农庄当服务员，还要挤出时间参加创业比赛。他一手搭建起公司电商销售平台后，晚上要加班写文案、运营线上店铺。

如今，公司有了30多位员工，近一半是“90后”“00后”，蒋连超说，“从认可我的人，到慢慢认可我的事业，不断有新鲜力量加入，为山村带来活力和新希望。”

向未来

创业者，往往有一颗强大的心。

2020年，公司业务急剧下滑，陈清宇不得不将车卖掉，以维持公司正常运转。他回忆，“那段时间该走的人走了，该留的也没留住，感觉没有希望了。”

“但我还是想往前冲。”陈清宇说，“我觉得要去搏一把，困难打不退我。”他把公司的人召集起来，说明现实困难以及解决方案，恳请大家留下来。

正在迷茫之时，长沙马栏山视频文创产业园对在园区企业聚集区内办公的企业，推出3个月全额房租补贴以及电费、宽带费、公有云资源成本补贴的政策，给陈清宇打了一剂“强心针”。

《2021中国大学生创业报告》显示，成功创业者的人物画像包括不怕“脏”的手、聪明的“大脑”、一颗“超大心脏”和不敏感的“痛觉神经”。

对于民宿管家向佳玥来说，她创业的3年中，疫情的反复始终伴随，旅游行业尤其敏感。一旦疫情形势出现波动，线上订单就立即“回应”——这种波动往往来势快、影响久，由于民宿的租期比一般租户长，通常三五年起步，民宿从业者要承担的往往更多。

应变能力，显得尤为重要。

向佳玥和其他民宿主交流发现，民宿生活设施齐全，疫情来临时，将房间与长短租相结合，能较快出租，降低空置率。大多数民宿从业者都选择了这种方式，他们没有表现得消极：“不能原地踏步，只能赶紧想办法！”

今年6月，人社部向社会公示18个新职业信息，其中就包括民宿管家，这让向佳玥更有斗志。她计划成立一个工作室，专门从事民宿设计，帮助更多从业者运营。

在创业过程中，向佳玥也越发感觉到整个社会日益体现“女性友好”。长沙坡子街派出所召集房东开会，搭建线上公安登记系统，确保民宿房东与公安的对接。“有了公安保驾护航，原本家里人会比较担心女孩子开民宿的安全问题，现在也不担忧了。”向佳玥说。

《2021中国大学生创业报告》显示，大学生创业的热度并没有显著减退，但越来越多的大学生正在更理性地看待创业。同时，伴随就业心态的变化，大学生的创业热度也逐渐归于理性。

创业半年时，大学学习测绘工程专业的蒋连超，看到同学纷纷在稳定的工作岗位上有所发展，而自己仍在小山村养鸡养鸭、培育果树，也曾感到落差和不平衡。

“梦想和现实是有差距的，创业没有表面看上去那么光鲜。”创业三年来，蒋连超的心态从一开始的兴奋冲动，途经过山车般波澜起伏后，逐渐走向平稳。

在他看来，经历的迷茫和挣扎终会变成宝藏和经验。渐渐地，他欣喜地看到公司的变化——销售农产品种类逐年增多，销售额增加，员工每年的分红变高……公司有一定社会影响力后，有的合伙人主动回来了。

农村广阔天地，大有可为。几年前参加创业比赛时，农业企业不多见。今年蒋连超参加“创青春”湖南省青年创新创业大赛时，有66个乡村振兴项目参加比赛，这让他更有信心，“农业是国之根本，发掘农业农村资源，投身其中，我感觉很有奔头。”

(责编：王震、陈键)

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