人民网记者 杜燕飞

近日，工业和信息化部发布了符合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单（第十批）名单，共计143家。截至目前，已公告的废钢铁加工准入企业共有10批705家，年加工能力已经达到1.6亿吨至1.7亿吨，2021年加工量接近1亿吨，占社会废钢总量的一半以上，基本上建立了废钢铁加工配送体系，形成了“回收—加工—利用”的废钢铁资源综合利用产业链。

业内人士表示，废钢铁是钢铁工业主要的铁素原料之一，是可以大量代替铁矿石的再生资源。做好废钢资源的利用，可以达到减少对铁矿石的依赖和减少碳排放的效果，是实现“双碳”目标的重要途径之一。

中国废钢铁应用协会负责人表示，用废钢铁炼1吨钢可节约1.6吨左右的铁精粉，并可节约350千克标煤，1.7吨新水，相应减少排放1.6吨二氧化碳，3吨废渣，节能环保意义重大。

与此同时，在《废钢铁加工行业准入条件》的引导下，废钢行业也向着规范化的方向快速发展，废钢资源逐渐向准入条件企业集中，规范加工后分级分质流向规范钢铁企业，钢铁行业炼钢的废钢利用量大幅提高，废钢比稳步提升。

数据显示，2021年废钢比达到了十年来最高的21.9%，比“十二五”末仅有10%左右的水平实现翻番，废钢铁资源利用水平实现了新的突破，为我国钢铁行业转型升级、节能降碳提供了资源保障。

根据中国废钢铁应用协会测算，到2025年，我国废钢铁资源量将达到3亿吨至3.2亿吨，到2030年，我国废钢铁资源量将超过3.5亿吨。届时，我国钢铁工业的原料结构将会发生巨大变化。

“为保障钢铁生产的原料供应，废钢产业必须加快升级并实现一体化发展，和回收、拆解、应用（钢铁、铸造）等企业的通力合作，实现与钢铁工业同步一体化发展。”中国废钢铁应用协会负责人表示。

与此同时，近年来，废钢产业在信息化、数字化、智能化方面发展迅猛。一些企业自主开发了信息化管理系统，并与物流平台进行对接，实现商流、物流、资金流、票据流、信息流的“五流合一”，对废钢铁的回收、加工、物流、交易过程实现智慧化、可视化、透明化管理，运用区块链等先进技术，对交易的真实性进行保障。

一些企业自主研发了废钢智能判级系统，利用机器视觉对废钢车辆卸料过程进行实施感知，逐层采样，通过人工智能和机器学习，在卸货的过程中进行单层判级和整车判级，智能识别出尺寸不达标的废钢、杂质、异物等，并对爆炸物品、密闭容器等危险物品做出预警。

一些废钢铁加工基地还建成了绿色化、智慧化工厂，以智慧制造和数字化转型升级，实现关键加工环节的少人化甚至无人化，提高了基地的本质安全和本质环保。

“中国式现代化离不开钢铁的支撑，中国钢铁离不开废钢的保障，在行业准入工作日趋完善，准入企业队伍日益壮大的态势下，我们有理由相信，中国废钢铁将为新时代钢铁工业高质量发展作出更大贡献。”中国废钢铁应用协会负责人说。

(责编：王仁宏、高雷)

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