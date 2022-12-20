人民网北京12月20日电 （记者杜燕飞）数字人民币试点地区再次扩围。记者日前查阅数字人民币APP发现，在现有试点地区的基础上，新增山东省济南市、广西壮族自治区南宁市和防城港市、云南省昆明市和西双版纳傣族自治州作为试点地区。作为首批数字人民币试点地区，深圳、苏州、雄安、成都四地试点也扩展至广东、江苏、河北、四川全省。

记者梳理，截至目前，数字人民币试点已有3年，形成了17个省（市、自治区）的26个试点地区。

“数字人民币是人民银行发行的数字形式的法定货币，是人民币的数字化形态。”招联金融首席研究员董希淼告诉记者，更多地区加入试点，有助于在更大范围内对数字人民币进行更大规模的测试应用，更深度地检验数字人民币系统性能，也有助于更多公众提前体验数字人民币的魅力。

记者从零售平台美团获悉，在数字人民币试点扩围后，美团联合中国银行，面向新一批试点地区居民发放数字人民币消费礼包，覆盖了居民线上线下多种消费场景，消费者可用于上美团点外卖、买生鲜蔬菜、买日用品等。美团方面表示，随着数字人民币逐步融入百姓“衣食住行”的日常生活，其促消费、助实体的价值日益显著。此次在新试点地区发放消费红包，旨在加速数字人民币在新试点地区普及推广、助力消费复苏和地方实体经济发展。

与此同时，数字人民币应用场景也再次扩围。12月12日，支付宝作为首家支付平台已加入数字人民币受理网络，支持淘宝用户使用数字人民币付款，目前已开始分批次上线。

支付宝方面表示，用户通过数字人民币APP开通任意运营机构数字人民币钱包后，使用钱包快付功能推送到支付宝，可以在支付宝服务的平台和场景使用数字人民币消费。

人民银行数字货币研究所此前表示，目前，数字人民币在批发零售、餐饮文旅、教育医疗、公共服务等领域已形成一大批涵盖线上线下、可复制可推广的应用模式。截至2022年8月31日，15个省（市）的试点地区累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过560万个。

值得一提的是，今年以来，发放数字人民币红包和消费券已成为各地促消费、稳增长的一种新趋势。据人民银行数字货币研究所介绍，今年以来，各试点地区政府围绕“促进消费”“抗击疫情”“低碳出行”等主题累计开展了近30次数字人民币消费红包活动，各商业机构还开展了多次市场化推广活动，有力促进社会消费回补与潜力释放。

日前，京东科技联合中国银行、建设银行分别开展“数字人民币中好礼”、“建面有礼”的数字人民币体验活动，为试点地区用户提供数字人民币大礼包；广州市商务局、人民银行广州分行联合各大银行向消费者发放百万数字人民币红包，主要涵盖受疫情影响较大的零售业、住宿餐饮业、电商平台等。

业内人士认为，服务实体经济和便利百姓生活，是数字人民币研发、试点工作的出发点和落脚点。随着试点不断扩围，数字人民币普惠性持续凸显。围绕稳经济大盘的大局，数字人民币通过智能合约等特色功能，在保民生、促消费、扩内需、稳增长中发挥着积极作用。

“我们要继续推动数字人民币业务持续健康发展，实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，让消费者可以‘一码通扫’，商户也尽量不用增加成本即可支持各类支付工具。”人民银行数字货币研究所有关负责人表示。

(责编：王仁宏、高雷)

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