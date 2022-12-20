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市场监管总局：近两周全国市场监管部门共立案价格违法行为307起

2022年12月20日13:04 | 来源：人民网
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人民网北京12月20日电 （记者杨曦）12月20日，市场监管总局召开专题新闻发布会，介绍近期涉疫药品和医疗用品稳价保质工作情况。

据介绍，各地市场监管部门深入开展专项执法检查，在全国范围内查处一批涉疫药品和医疗用品价格等违法典型案例，对不法经营者形成强大震慑。近两周，全国市场监管部门共立案价格违法行为307起，结案92起，处罚金额258.1万元，监管执法工作取得阶段性成效。

市场监管总局党组成员、副局长田世宏表示，当前，我国疫情防控进入新阶段，涉疫药品和医疗用品稳价保质是确保平稳转段和社会秩序稳定的重要保障。市场监管总局坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，秉持“监管为民”理念，组织开展专项执法检查，依法从严从快查处价格等违法行为，对社会各界反映强烈的哄抬价格、囤积居奇、虚假宣传、虚假违法广告、假冒伪劣等违法行为出快拳、出重拳，以前所未有的力度和举措深入推进稳价保质工作。

国家药监局负责同志介绍，为了应对近期快速增加的用药需求，给防控提供更多更好的“武器”，国家药监局加强应急审批管理，全力支持药品供应保障，对企业增产扩能开展精准监管，指导企业按规定开展研究、有序扩大产能。同时，强化药品生产流通监管，要求广大药品企业时刻绷紧质量安全这根弦，坚守质量安全底线。加强网上网下全方位监管，坚决维护人民群众用药安全，对于防疫期间，敢于铤而走险者，态度鲜明地给予严厉打击。

据了解，面对疫情防控新形势新任务以及人民群众急剧增长的医疗药品需求，市场监管总局迅速采取有效措施维护涉疫药品和医疗用品市场秩序，相继发布了《关于涉疫物资价格和竞争秩序提醒告诫书》《规范涉疫物资网络交易秩序工作提示》《关于督促防疫用品和民生用品生产销售企业严格落实质量安全主体责任工作提示》，明确提出不得哄抬价格、不得串通涨价等“九不得”法律红线，组织主要电商平台企业召开行政指导会，压实平台主体责任，加大对药品、商超、中药材交易市场等的日常巡查力度，加强涉疫广告监测监管，全力保障投诉举报渠道畅通。

下一步，市场监管总局将继续加大监管工作力度，保持高压执法态势，持续曝光典型案例，进一步做好涉疫药品和医疗用品稳价保质工作。

 

(责编：杨曦、高雷)
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