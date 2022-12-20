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海信在卡塔尔举行全球客户大会 公布未来发展三大目标

2022年12月20日13:27 | 来源：中国网科技
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原标题：成为头号玩家 海信发布全球化品牌增长计划

12月18日，海信在卡塔尔多哈举行全球客户大会，海信集团董事长林澜在发表主题演讲时表示，当前海信进入到了一个新的增长与发展阶段，未来发展有三大目标：将用3年的时间将把海信全球品牌价格指数增长到100，使海信成为更知名的高价值品牌；聚焦“绿色”与“智能”两大关键词，开拓培育海信第二增长曲线；同时与全球权威咨询机构展开长期合作，共同制定新的增长战略，提升组织效率，并开展积极的全球人才增长计划，为适应并为海信下一阶段的飞速发展做好准备。

“未来3年海信将把全球品牌价格指数增长到100，要成为更知名的高价值品牌。”林澜表示，消费者所购买的是产品的价值，而不仅仅是产品的价格。品牌价格指数达到100是区分一个普通品牌和知名品牌的重要分水岭。品牌价格指数的提升对海信意味着未来能够走得更长、更远，也意味着能为合作伙伴和消费者带来更多的价值和利益。为此，海信将持续把研发创新和智能的产品作为重中之重，在研发产品功能、拓展产品性能上下功夫，让消费者享受到优质的用户体验，从而产生更多的复购。

同时，海信将聚焦“智能““绿色”两个关键词，开拓培育海信第二增长曲线，实现业务的可持续增长。为更好地满足消费者的需求，海信充分发挥在显示技术以及家电领域的优势，面向海外市场制定了“智慧家居”战略，并已成立一家专注于智能电视操作平台VIDAA的公司、自主研发智能生活物联网平台ConnectLife，这对于海信家电产品进军海外智能化市场具有战略意义。

林澜透露，为适应并为海信下一阶段的飞速发展做好准备，海信正与全球权威咨询机构展开长期合作，共同制定新的增长战略，提升组织效率，并开展积极的全球人才增长计划。“这个目的也很简单，就是让最优秀的人才开发出未来最好的产品”。

从2018到2022，世界杯又一次见证，中国企业正在超越传统的“中国制造”刻板成见，实现从产品输出到品牌输出、从中低端向中高端、从中国制造到中国创造的巨大跃迁。在增长与发展模式进入新阶段，海信将通过多举措发力加速迈向世界一流企业。

(责编：董童、李源)
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