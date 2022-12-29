人民网记者 杜燕飞

党的二十大报告指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。近期召开的中央经济工作会议强调，做好明年经济工作，要全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化。

12月29日，人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，邀请政产学研的各界嘉宾，参与大会致辞、主旨发言、圆桌论坛等环节，解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议部署洞察经济发展规律、把握时代发展大势、探讨未来发展前景。

以高质量发展推进中国式现代化建设

“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，必须推动经济实现质的有效提升、量的合理增长，以高质量发展不断做大、做强中国经济，巩固社会主义现代化建设的物质技术基础。”第十一届、十二届全国人大常委会副委员长，民建中央原主席陈昌智表示，要用新发展理念书写中国式现代化时代答卷，坚持以问题导向补高质量发展短板，把维护国家安全贯穿在发展的各领域、全过程，做实做好改革发展稳定的各项工作。

十二届全国政协副主席、全国工商联原主席王钦敏认为，坚持高质量发展，关键在于办好自己的事，要把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，有助于增强国内大循环内生动力和可靠性；建设现代化产业体系，有助于提升产业链供应链韧性和安全水平；推进城乡融合和区域协调发展，有助于构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系。

生态环境部副部长、党组成员赵英民表示，建设美丽中国，是全面建设社会主义现代化国家的宏伟目标，也是推动实现人与自然和谐共生的现代化的战略路径。要坚持山水林田湖草沙一体化保护和治理，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展、创造高品质生活，实现高效能治理。

“今年已完成水利建设投资10085亿元，累计吸纳就业人数236万人，拉动了上下游相关产业发展，为稳增长、稳就业发挥了重要作用。”水利部副部长、党组成员刘伟平说，水利部将加快构建高质量现代化水利基础设施体系，提升水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、大江大河大湖生态保护治理能力，为推进中国式现代化贡献力量。

国务院国有资产监督管理委员会秘书长彭华岗表示，国有企业是中国式现代化的重要基石。要以高质量发展为首要任务，谋划和推进新一轮国企改革专项行动，完善中国特色现代公司治理，提升企业核心竞争力，做强做优做大国有资本和国有企业，加快建设世界一流企业；发挥国有经济主导作用和战略支撑作用，当好中国式现代化实践的“奋斗者”和“赶路人”。

“气象事业是服务人民群众、服务经济社会各行各业的基础性事业。”中国气象局党组书记、局长庄国泰认为，气象部门将强化现代气象基础支撑，加大关键核心技术攻关力度，夯实气象科技基础研究，深化气象科技体制机制改革，加快完善气象设施装备体系，推进数字气象建设和气象预报智能化，不断提升气象信息化水平。

住房和城乡建设部新闻发言人、住房改革与发展司司长王胜军说，住房城乡建设一头连着高品质生活，一头连着高质量发展，责任重大。全国住建系统要努力让人民群众住上更好的房子，努力打造宜居韧性智慧城市，努力建设宜居宜业和美乡村，努力提供高品质的建筑产品。

在中国国际经济交流中心副理事长韩永文看来，要使14亿多人整体迈进具有新时代中国特质的现代化，关键是实现共同富裕，而根基是长期保持经济高效率与高质量发展。要把发展经济的着力点放在发展实体经济上，形成自主自强、有机完整的内在大循环，并使我国经济在畅通国内循环的基础上更好地融入国际循环。依托庞大的内需市场，高质量推动经济内生循环发展，做大并切好蛋糕，提高居民消费能力。

“推进乡村振兴，要守住国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，扩大农村消费需求，这是拉动经济高质量发展的保障，也是全面建设社会主义现代化国家的基础。”中央农办、农业农村部乡村振兴专家咨询委员会委员，原农业部副部长尹成杰建议，要巩固和完善农村基本经营制度，深化农村土地制度改革和农村集体产权制度改革，加快发展农村新型集体经济，发展农村新型经营主体，发展农村社会化服务，发展适度规模经营。

“国家现代化必须以经济体系现代化为支撑，经济体系现代化需要实现产业现代化，产业现代化的核心是科技和人才现代化，科技创新将是我国经济体系现代化的重要动力。”国务院参事、中国银保监会原副主席王兆星认为，经济体系的现代化，需要金融现代化作为支撑。金融要以支持科技创新为己任，更加有效筹集资金，更加精准配置资金，引导资源向现代产业体系集聚，为加快产业现代化赋能。

人力资源社会保障部中国劳动和社会保障科学研究院院长莫荣表示，收入分配是经济社会发展中一项根本性、基础性制度安排，要准确理解“就业是民生之本”“促进高质量充分就业”这一新理念新目标，促进就业优先政策不断升华。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。

“我们要坚持社会主义市场经济改革方向、坚持高水平对外开放，以高质量发展推进中国式现代化建设。”对外经济贸易大学党委常委、副校长洪俊杰建议，以创新发展支撑高水平对外开放，深化制度模式与贸易业态的创新，利用好全球数字化转型的契机，培育贸易新的综合优势。以协调促进平衡充分发展，形成东西互济、陆海连通的开放新格局。

以产业数字化助推现代化产业体系建设

党的二十大报告指出，建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。

在主旨演讲环节，谈及如何建设现代化产业体系，京东集团副总裁、京东云事业群总裁高礼强表示，通过数字化手段对产业链、供应链高效管理，实现信息共享、数据交互、业务协同，是建设现代化产业体系的必经之路。产业数字化下一站是数智供应链，产业互联网要以数智供应链技术解决高复杂产业协同场景，以数智供应链为基础，加速现代化产业体系建设进程。

“我国是全球第二大消费市场，巨大的市场消费能力和结构化的市场消费层级，为科技行业的创新提供了强大的市场动力和最佳实践场所。”OPPO副总裁、中国区总裁刘波认为，要坚持以用户为中心，坚持精品战略，推动产业链升级；坚持自主研发，坚持底层技术创新，勇于迈进研发的“深水区”，敢于啃科技“硬骨头”。

在用友集团副总裁郭金铜看来，随着新一代信息技术和元宇宙的发展，数字化世界已经来临，软件是数字经济时代商业创新的核心竞争力。随着数智技术发展，软件的形态已发展成为云服务形态。实现数智化转型升级，成为新时期数智企业创新发展必由之路，也是数字经济高质量发展必由之路。

“科技创新是高质量发展重要支撑，要以科技创新引领现代化产业体系建设，以科技创新创造美好生活。”优必选科技首席品牌官谭旻表示，面向未来要抓住以人工智能、机器人为核心的新一轮科技革命和产业变革机遇，推进核心科技攻关和应用落地，力争在第四次工业革命浪潮中抢占先机。

以数字经济打造美好生活“新场景”

党的二十大报告指出，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

在圆桌论坛环节，围绕“创新引领打造美好生活‘新场景’”主题，上海社会科学院研究员、原副院长何建华表示，创新驱动是实现高质量发展、创造美好生活的必由之路；创造美好生活的关键在于坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。数字经济与实体经济深度融合，尤其是发展快速的工业互联网基础上的智能制造，打造具有国际竞争力的数字产业集群，将推动我国从制造大国走向制造强国。

“数字经济是企业转型升级的捷径，是技术创新突破的重要方式，也创造了很多具备市场前景的创新应用。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林认为，无论是产品、技术、应用、模式和业态创新，还是生态创新，数字化是中国经济发展必经之路，也是推动中国经济发展的重要力量。

水滴公司创始人、董事长兼CEO沈鹏，零跑汽车创始人、董事长朱江明，蒙牛集团副总裁魏薇，小糊涂仙酒业集团董事、副总裁梁国杰，趣丸科技副总裁、总编辑任少峰，斑马智行CMO成力分享了各自领域转型升级新实践。他们认为，当前，数字经济为经济社会持续健康发展提供了强大动力，要以数字化驱动创新发展，推动数字经济与实体经济融合，打造美好生活“新场景”。

值得一提的是，本届论坛上，人民网财经研究院数字经济研究中心、中国信息通信研究院云计算与大数据研究所联合发布了《数造新实体——数字技术赋能实体经济案例研究（2022年）》蓝皮书。

蓝皮书重点展示了实体产业中的数字践行者在解决生产实际问题和挑战时所采用的数字技术方案，以及数字技术与行业场景融合后带来的效率提升、价值放大、创新加速等效益。同时，分析了当前数字技术赋能实体经济四大趋势：多场景联动系统化、体系化解决行业难题；新型数字技术深度、工程化融合应用；大范围、大规模数据深度连接挖掘价值；统一、集约化的平台为实体企业创新赋能。

此外，在论坛上举办了“第十九届人民匠心奖”颁奖典礼，公布了匠心产品奖、匠心技术奖、匠心服务奖、匠心品牌奖、匠心飞跃奖获奖名单，旨在发挥范本价值，激发各类市场主体活力，推动经济社会高质量发展。

附：《数造新实体——数字技术赋能实体经济案例研究（2022年）》蓝皮书

第十九届人民匠心奖揭晓

(责编：郭思邈、吕骞)

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