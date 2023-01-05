人民网北京1月5日电 （记者王仁宏）近日，中国建筑节能协会、重庆大学在线发布《2022 中国城乡建设领域碳排放系列研究报告》（以下简称报告）。报告显示，2020 年全国建筑与建造能耗总量为 22.7 亿吨标准煤，占全国能源消费总量的比重为 45.5%。2020 年全国建筑与建造碳排放总量为 50.8 亿吨二氧化碳，占全国碳排放的比重为 50.9%。2020 年全国建筑运行碳排放总量为 21.6 亿吨二氧化碳，占全国碳排放的比重为 21.7%。

通过城市级建筑碳排放核算与分析，研究发现，城市建筑碳排放在南北方和东西部之间差异较大。2020 年全国城市建筑运行碳排放汇总值为 20.6 亿吨二氧化碳。我国城市建筑碳排放呈现出明显的自北向南、自东向西递减的分布状态。

报告披露，城市建筑碳排放量与城市的经济发展水平关系密切，在人口规模、用能结构等方面存在差异，城市公共建筑碳排放与城市第三产业GDP相关性更强,城镇化率和人均GDP越高的城市，其人均建筑碳排放越高。城市间建筑碳排放分布不平等弱于经济分布不平等。

在城镇污水处理碳排放方面，报告显示，2020 年全国城镇污水处理全过程碳排放量3416万吨二氧化碳当量，碳抵消量769.1万吨二氧化碳当量，净排放量2646.9万吨二氧化碳当量。

此外，报告还公布了城市生活垃圾处理碳排放情况。报告显示，2020 年全国城市生活垃圾处理全过程碳排放量9404.5万吨二氧化碳当量，碳抵消量4703.5万吨二氧化碳当量，净排放量4701.0万吨二氧化碳当量。分省城市生活垃圾处理全过程碳排放差异明显，主要是由于城市生活垃圾产生量及处理方式造成。

据悉，此次报告为中国建筑节能协会和重庆大学发布的第 7 个年度报告。今年的研究报告由 3 个子报告组成，分别为《2022 中国建筑能耗与碳排放研究报告》、《2022 中国城镇污水处理碳排放研究报告》、《2022 中国城市生活垃圾处理碳排放研究报告》，报告聚焦2020 年国家、省级、城市的建筑碳排放数据，对2020年国家及分省城镇污水处理、城市生活垃圾处理碳排放测算结果进行分析。

(责编：王仁宏、吕骞)

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