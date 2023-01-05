航天员Vlog：“圆梦乘组”的在轨生活
2023年01月05日13:28 | 来源：央视网
小字号
神舟十五号航天员乘组目前已经在轨满一个月，这一个月的时间，航天员们不仅完成了包括物资整理、科学实验等工作，而且调整适应了微重力环境下的生活。“圆梦乘组”发布在轨Vlog，让我们看看三位航天员们在轨这一个多月以来，所记录下细碎且温柔的生活瞬间。
(责编：宋心蕊、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 工信部：调整频率使用规划 为5G、6G预留频谱资源
- 图片来源：工业和信息化部官网 人民网北京1月5日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日，工业和信息化部发布《关于微波通信系统频率使用规划调整及无线电管理有关事项的通知》（以下简称《通知》），通过新增毫米波频段（E波段，71-76/81-86GHz）大带宽微波通信系统频率使用规划等方式，进一步满足5G基站等场景应用需求，并为我国5G、工业互联网以及未来6G等预留频谱资源。 工业和信息化部无线电管理局介绍，微波通信系统因其良好的数据传输性能，在我国广播电视、电力、水利、基础电信等部门和行业有着广泛应用。…
相关新闻
- 评论
- 关注