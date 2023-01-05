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航天员Vlog：“圆梦乘组”的在轨生活

2023年01月05日13:28 | 来源：央视网
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　　神舟十五号航天员乘组目前已经在轨满一个月，这一个月的时间，航天员们不仅完成了包括物资整理、科学实验等工作，而且调整适应了微重力环境下的生活。“圆梦乘组”发布在轨Vlog，让我们看看三位航天员们在轨这一个多月以来，所记录下细碎且温柔的生活瞬间。

(责编：宋心蕊、牛镛)
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