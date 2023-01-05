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农业银行：宣传普及金融知识 保护消费者权益

2023年01月05日14:40 | 来源：新华网
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原标题：农业银行消费者权益保护教育宣传这一年

　　2022年，农业银行积极贯彻“以人民为中心”的发展理念，以提升金融服务品质为重点，将金融知识宣传普及工作作为履行社会责任、保护消费者权益的重要抓手。据统计，农业银行全年累计开展各类集中宣传活动12.76万余次，投入宣传人员近67万人次，参与营业网点2.2万余个，活动触及消费者近8亿人次。

　　这一年，农业银行坚持统筹规划，活动开展更加科学。2022年初，农业银行精心制定金融知识宣传普及工作计划，明确指导思想、工作目标、计划安排和工作要求，为全年教育宣传工作谋篇布局。各分支机构因地制宜，加强内部联动，统筹活动开展，加大资源投入，大力推动建设“线上+线下”“集中性+阵地化”的金融宣传全网格，以展示促服务，以行动树形象，以宣传创品牌。

　　这一年，农业银行坚持聚焦重点，主题活动更加鲜明。农业银行聚焦重点人群，围绕“一老一小”、新市民等重点人群的日常金融知识需求，分层次开展金融知识教育；聚焦金融常识，围绕日常生活涉及的服务场景和高频事项开展教育，让金融知识深入人心；聚焦热点问题，针对投诉反映焦点、社会关注热点、新业态盲点等，及时调整教育宣传内容，开展风险提示；聚焦百姓生活，贴近老年人、残障人士等特殊群体，积极组织开展针对性教育宣传活动，切实弥合“数字鸿沟”。

　　这一年，农业银行坚持创新驱动，宣传范围更加广泛。2022年，农业银行在官网上开通“消保专区”、在掌银上开通“消费者权益保护”订阅号，通过微信、微博、短视频、直播平台等新媒体渠道持续推送消保主题视频、漫画，为金融消费者普及金融知识。积极搭建互动平台，广邀政府部门、公检法机关、新闻媒体等部门共同参与到教育宣传活动中，全力打造教育宣传的示范“工程”，成功承办了全国“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动的启动仪式。充分发挥金融教育示范基地引领、辐射作用，累计开展370多场金融知识教育宣传活动，接待消费者24.7万人次。

　　这一年，农业银行坚持因地制宜，宣传影响更加深入。农业银行充分利用点多面广的优势，积极开展“农情消保 千网行动”“网点微课堂”“微讲堂”“行长接待日”等活动，通过小游戏、有奖问答、机器人互动等形式，提高客户参与感，提升教育宣传效果。在全面做好金融服务基础上，瞄准金融知识“洼地”，在全国脱贫地区832个县域广泛开展“金融宣讲乡村行”活动，通过发放宣传材料、现场讲解、农村大喇叭等形式，全力提升贫困地区人民群众金融服务的获得感、幸福感、安全感。

　　这一年，农业银行坚持激发活力，活动实效更加凸显。本着“打铁还需自身硬”的原则，积极开展以试代训，在全行范围内开展了消费者权益保护应知应会内容测试，20余万员工参加了考试，极大提升了员工消保意识和服务能力。注重调动和发挥员工的积极性、主动性，持续推出本行员工原创金融知识宣传视频或漫画，反响良好。全面实施教育宣传活动督导机制，充分利用工作例会、专题会议、网点晨会和实地检查等方式，解决实际困难和问题，夯实活动质效。

　　新的一年，新的开始。农业银行将不断探索金融知识教育宣传新形式、新方法，丰富宣传手段，提升宣传活动的趣味性、互动性，将更多金融知识送到消费者身边，努力构建和谐稳定的金融消费环境。

(责编：曹淼、李源)
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