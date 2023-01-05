原标题：技术突破引领行业前沿：海信电视美国大屏市场增速第一

全球规模最大的消费类电子展CES将于北京时间1月6日在美国拉斯维加斯开幕。“消费者已经明确表达了他们对电视的需求——超大屏幕的卓越体验。”海信国际营销公司副总裁David Gold在开展前一天的新闻发布会上做主题演讲时表示，ULED超画质电视及激光电视等创新技术支撑海信在全球高端市场不断突破。以美国市场为例，海信电视过去3年在65+、75+以上尺寸段销量增幅远超行业均值，成大屏高端市场增长最快的品牌。

当前大屏化高端化消费趋势更加明显，北美权威市场数据研究分析机构NPD数据显示，对比2019年，美国2022年65英寸以上电视市场销量增长率为59%，而海信电视在这一尺寸段销量增长率为159%，增速高出行业2倍。在75英寸以上尺寸段中，海信电视过去3年销量增幅更是超过500%。

创新科技是海信赢得全球高端市场的关键。海信推出的ULED电视已成为全球高端超画质电视的代表。2022年9月，北美知名音频评测网站RTINGS为海信推出的ULED高端电视打出了8.6分，这是他们对新品高端液晶电视评测的历史最高分。数据显示，2022年1-10月，海信ULED电视在海外主要市场的销售额增长30%以上。

同时，海信专注并持续投入激光电视这一创新显示研发的研发。大屏沉浸、色彩真实、健康护眼等差异化优势，让激光电视成为全球精英人群消费“新宠”。2021年以来，包括美国专业媒体《Value Electronics》、著名消费类电子科技杂志《Dealerscope》等都向美国消费者力推海信激光电视。2022年，海信激光电视在美国市场销量同比增长107%。

当天，海信自主研发的首款8K激光电视正式对外亮相，其不仅能够完美呈现高分辨率影像片源，并且能够将低分辨率的片源转换为8K时补充更多的细节，让8k图像解码显示梦想成真，为消费者带来细腻震撼的视觉盛宴。

“我们致力于创新并保持我们在显示技术领域的领导者地位，随着越来越多的消费者选择海信，海信会变得更加引人注目。” David Gold表示，海信电视在美国市场三分之一以上的产品都是70英寸以上，2023年将把85英寸电视从2个系列增加到5个系列，将用丰富的产品阵容让更多的消费者可以享受更大的屏幕和更好的画质。

多年来，海信通过直面市场、了解消费者需求，不断开发具有高价值感和高附加值的产品，用技术和创新赢得全球消费者的口碑。奥维睿沃(AVC Revo)全球电视品牌监测数据显示，2022年1-11月海信电视全球出货量位居世界第二。

(责编：董童、李源)

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