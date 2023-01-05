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专家：构建现代物流转型发展任务体系 明确发展战略方向

2023年01月05日14:56 | 来源：人民网
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人民网北京1月5日电 （记者许维娜）现代物流是经济的“经脉”，一头连着生产、一头连着消费。日前发布的《“十四五”现代物流发展规划》（以下简称《规划》），明确了“十四五”时期现代物流发展的总体思路、空间布局、重点任务和重大工程。

中国宏观经济研究院综合运输研究所所长、研究员汪鸣表示，《规划》全面体现对接我国经济社会发展的新形势、新要求，形成了时代特色鲜明的现代物流发展思想、战略方向和任务体系，对于指导我国物流业在“十四五”乃至更长一段时期内的高质量发展，具有里程碑的作用和重大意义。

《规划》明确，到2025年，我国基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。汪鸣认为，当前，我国物流业发展在需求和供给两端，都面临着重大转型和创新发展的阶段特征和任务。

明确现代物流发展战略方向

汪鸣表示，《规划》明确提出了枢纽建设、通道构建、服务提升、价值创造、民生保障、安全发展等现代物流高质量发展的新方向和新体系，为提升我国物流发展战略地位和推进物流现代化发展，提供了基本导向和发展遵循。

他认为主要有以下几大方面：一是加快枢纽建设。《规划》立足完善物流基础设施网络，更好发挥国家物流枢纽的关键节点、重要平台和组织中枢作用，提出补齐设施短板、加强干线对接、促进资源整合和要素聚集等要求，明确了国家物流枢纽加快互联成网、优化布局的建设方向。

二是构建物流通道。《规划》着眼搭建有效支撑构建新发展格局的我国现代物流空间架构，统筹国内与国际，提出打造“四横五纵、两沿十廊”的物流大通道，为我国物流业基础设施合理布局提供了空间遵循和依据，也为进一步落实“通道+枢纽+网络”的物流运行体系建设指明了方向。

三是完善服务体系。《规划》聚焦物流服务经济和产业高质量运行的本质需求，确立了现代物流服务发展的导向，强调围绕产业升级发展、产业链供应链体系完善的服务新需求，推动物流各环节、各专业领域物流服务的发展，对物流服务创新具有重要指向作用。

四是延伸价值链条。《规划》遵循物流在创造产业价值中实现自身价值的基本逻辑，强调物流发展的价值创造导向，提出加强创新、融合，促进物流供需双侧适配与提质发展，实现产业链价值挖掘和区域经济增长极的有效培育。

五是强化民生保障。《规划》强调贯彻物流有效保障民生、支持内需扩张、促进消费升级等发展思想，着力在商贸网络、农村网络、冷链服务等领域，更好发挥物流衔接产需作用，为共同富裕提供服务支撑和基本保障。

六是确保安全发展。《规划》结合国内国际新形势，进一步突出安全发展导向，围绕保障产业链供应链安全稳定，支撑经济社会平稳运行，提升物流安全应急能力。

构建现代物流转型发展任务体系

汪鸣表示，《规划》坚持高质量发展要求，努力推动物流供给体系与产业发展需求创新融合，充分体现发展导向与问题导向的有机结合，提出了加快培育动能、挖掘潜力、强化支撑等现代物流发展的全新的任务体系，以现代物流体系建设替代传统的分领域、环节的物流发展模式，展现了现代物流技术、业态、模式等的发展思路创新。

一是加快培育现代物流转型升级新动能。加快物流转型发展和充分发掘现代物流发展新动能，是现代物流高质量发展的集中体现。将现代物流转型升级作为首要任务，反映了我国对物流发展新阶段新任务的深刻认识，尤其是对现代物流体系发展重点认识上的转变。

《规划》提出推动物流提质增效降本、促进物流业与制造业深度融合、强化物流数字化科技赋能、推动绿色物流发展、做好供应链战略设计、培育发展物流经济等具体任务，均具有理论认识和实践创新的特质，必将形成按照供需适配、创新驱动、系统优化等转型发展核心要义推进现代物流发展的新局面。

二是深度挖掘现代物流重点领域潜力。立足更好服务经济社会发展导向，深度谋划补齐物流短板、创新物流服务，充分挖掘物流基础设施、服务创新发展领域的新潜力，以适应新需求，成为“十四五”现代物流发展的重要落脚点，《规划》从补齐短板和发掘增量的维度，提出了在国际物流、农村物流、商贸物流、冷链物流、铁路（高铁）快运、专业物流、应急物流等领域的发展任务，这些重点领域必将成为我国现代物流发展的新增长点。

三是强化现代物流发展支撑体系。《规划》将市场主体、统计监测、标准、信用、安全、科技、人才等物流建设有关内容作为支撑体系，进行了较为全面和系统的任务设计，并置于发展任务的最后章节，充分体现了注重培育新需求、扩大需求规模和呵护创新动能的新发展思想，对强化物流供需双侧融合、适配发展将起到极其重要的作用，尤其是针对性强化高质量市场主体培育，将对创造新需求发挥启动性作用。

“在我国经济社会转型、物流转型发展的关键时期，适时出台《规划》，以五年规划顶层设计形式推动我国现代物流发展，既凸显现代物流对服务经济社会现代化发展的重要性，又彰显了现代物流新发展的新思路、新路径，对科学指导行业发展将发挥重要作用，对区域、地方和企业加快推进现代物流高质量发展具有重大意义。”汪鸣说。

(责编：郭思邈、高雷)
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