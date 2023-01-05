新华社北京1月5日电 题：真抓实干，努力让人民群众住上更好的房子——访住房和城乡建设部部长倪虹

新华社记者王优玲

中央经济工作会议明确指出要坚持稳字当头、稳中求进，强调加强各类政策协调配合，并作出“要确保房地产市场平稳发展”“支持刚性和改善性住房需求”等一系列部署。

2023年，住房和城乡建设部在落实会议精神方面有何总体考虑？将采取哪些措施来促进房地产市场平稳健康发展？如何推动城市高质量发展？住房和城乡建设部部长倪虹日前接受了新华社记者采访。

聚焦人民群众急难愁盼问题 做好住房和城乡建设工作

问：中央经济工作会议提出，“推动经济运行整体好转”。请问住房和城乡建设部在落实会议精神方面的总体考虑是什么？

答：中央经济工作会议强调要坚持稳字当头、稳中求进。我理解，稳是基础，进是关键，住房和城乡建设部门今年要在稳中开好局，在进上下功夫，脚踏实地，发挥好稳增长、防风险、惠民生等方面的基础和支撑作用，为我国经济运行整体好转做贡献。

落实会议精神，关键是真抓实干。住房和城乡建设工作直接连着人民群众的利益和福祉。人民群众对美好生活的向往，就是我们工作的出发点和落脚点。我们将聚焦人民群众急难愁盼问题，一件事一件事地抓，一件事一件事地办，一年接着一年干，尽力而为、量力而行，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

为人民谋幸福、为民族谋复兴，是我们党的初心使命。安居就是人民幸福的基点，安居才能乐业。所以，我们将牢牢抓住让人民群众安居这个基点，以努力让人民群众住上更好的房子为目标，从好房子到好小区，从好小区到好社区，从好社区到好城区，进而把城市规划好、建设好、治理好，让城市更宜居、更韧性、更智慧。

增信心防风险促转型 努力推动房地产市场企稳回升

问：中央经济工作会议提出“要确保房地产市场平稳发展”“支持刚性和改善性住房需求”，今年在促进房地产市场平稳健康发展方面将采取哪些举措？

答：今年的中央经济工作会议对房地产工作作出了明确部署。在着力扩大国内需求方面，要求支持住房改善；在有效防范化解重大经济金融风险方面，要求确保房地产市场平稳发展，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作。我们深感责任重大。

做好2023年房地产工作，可以概括为三句话。第一句，增信心。让房企有信心，让购房者有信心，让新市民、青年人有信心。第二句，防风险。这是底线，防范和化解好风险，房地产市场才能平稳健康发展，经济才能行稳致远。第三句，促转型。当前，房地产市场已经从解决“有没有”转向解决“好不好”的发展阶段，提升住房品质、让老百姓住上更好的房子，是房地产市场高质量发展的必然要求。重点抓好五件事，努力推动房地产市场企稳回升。

一是大力支持刚性和改善性住房需求。毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策、精准施策，提振市场信心。对购买第一套住房的，要大力支持。首付比例、首套利率该降的，都要降下来。对购买第二套住房的，要合理支持。以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。对购买三套以上住房，原则上不支持，就是不给投机炒房者重新入市留有空间。同时，我们将加大力度，增加保障性租赁住房供给和长租房市场建设，让新市民、青年人更好地安居，让他们放开手脚为美好生活去奋斗。

二是用力推进保交楼、保民生、保稳定工作。落实城市政府主体责任，做实“一楼一策”方案，确保支持政策精准落实到每个项目、每个购房人，让购房人吃下“定心丸”。

三是着力化解房企风险。以“慢撒气”的方式，稳妥化解房企资金链断裂风险。重点是增加房企开发贷、并购贷和购房人的按揭贷，满足合理融资需求。

四是努力提升品质、建设好房子。提高住房建设标准，打造“好房子”样板，为老房子“治病”，研究建立房屋体检、养老、保险三项制度，为房屋提供全生命周期安全保障。

五是合力整治房地产市场秩序。会同有关部门依法查处房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务等领域违法违规行为，营造诚信守法、风清气正的市场环境，让人民群众放心购房、放心租房。

推动城市高质量发展 努力创造高品质生活空间

问：中央经济工作会议强调“着力推动高质量发展”。请问住房和城乡建设部将采取哪些措施，充分发挥城市的重要载体作用，推动城市高质量发展？

答：城市是现代化建设的“火车头”，是高质量发展的重要载体。党的十八大以来，我国城市发展取得了举世瞩目的辉煌成就，城市承载力、包容度、宜居性不断提高，人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。我们将坚持人民城市人民建、人民城市为人民，坚定不移推动城市高质量发展，努力为人民群众创造高品质的生活空间。

一是坚持精准施治，全面开展城市体检评估。城市是有机生命体。和人的体检一样，城市也要定期体检，找出人民群众的急难愁盼问题和影响城市可持续发展的短板，推动系统治理“城市病”。

二是坚持系统观念，深入实施城市更新行动。坚持问题导向，集中力量解决城市建设领域群众最关心、最直接、最现实的利益问题。持续推进老旧小区改造，建设完整社区，保护传承好历史文脉，完善城市功能，提升城市品质。

三是坚持科技引领，不断提高城市治理能力。大力推广应用新技术、新产品，提高城市韧性和承载能力。充分运用数字化手段，提升城市治理精细化、科学化、智能化水平。

四是坚持深化改革，持续提升建筑业发展质量和效益。紧紧围绕为社会提供高品质建筑产品这个核心，落实好新时期建筑方针，推动建筑产业工业化、数字化、绿色化转型升级。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。经济工作、住房和城乡建设工作千头万绪、纷繁复杂，要实现质的有效提升和量的合理增长，做到稳中求进，必须在“精准”上下功夫。只有问题找得准，目标瞄得准，政策出得准，才能精准地落实中央经济工作会议精神、精准地满足人民群众的美好生活需要。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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