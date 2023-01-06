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交通运输部：春运期间客流总量约为20.95亿人次

2023年01月06日10:25 | 来源：人民网
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人民网北京1月6日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室就全力做好春运服务保障有关情况举行发布会，春运工作专班副组长、交通运输部副部长徐成光表示，2023年春运从1月7日开始，到2月15日结束，一共40天。与往年相比，今年春运人流高峰与疫情高峰叠加，是近年来不确定性最多、情况最为复杂、困难挑战最大的一次春运。

徐成光表示，根据初步分析研判，春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。从客流构成看，预计探亲流约占春运客流的55%，务工流约占24%，旅游和商旅出行分别约占10%，不少高校已在春运开始前放假，相比往年占比相对较小；自驾车、城际拼车、定制客运等出行比例将进一步提高，高速公路小客车日均流量约为2620万辆，较去年同期增长3.6%。

徐成光介绍，综合来看，今年春运具有“三大一多”的特点，一是客流大幅增长；二是货运需求大幅增加；三是一线人员感染风险较大；四是安全生产风险隐患增多。交通运输部将会密切跟踪、动态研判，及时优化调整春运工作。各地区、各相关部门也按照春运专班的部署，分别做出了具体安排。目前，各项准备工作基本就绪。

徐成光表示，预计今年春运客流会大幅增长，较去年同期增长近一倍。交通运输部充分考虑社会公众出行的预期需要，按照“充分准备、按需投入、及时响应”的原则，做足了各方面准备，有能力保障人民群众走得了、走得好。具体措施有四点：

一是严格落实出行各项政策。将按照国务院联防联控机制相关政策规定，科学精准执行疫情防控优化措施和“乙类乙管”各项措施，认真实施铁路、公路、水路、民航、邮政快递等领域疫情防控政策，加强乘客和从业人员防护。春运工作专班也将协调相关成员单位加强指导部署，针对探亲流，探索实行弹性休假、错峰休假等政策，降低集中出行压力；针对务工流，合理确定春节前后和节后开工时间，引导错峰返乡返岗；针对学生流，优化调整放假、开学时间，引导错峰避峰返校；针对旅游流，合理设置游客接待上限，引导旅游流有序流动。

二是加强运力调度保障。将充分发挥综合运输优势，加强各种运输方式有效衔接，在运营时刻、组织调度、运力安排等方面强化协同，全力做好大客流疏解处置，畅通旅客出行“最后一公里”。针对出行需求相对集中的务工流、学生流，积极开展团队服务、上门服务，具备条件的组织“点对点”包车运输，保障务工人员能够有序返乡返岗、保证学生错峰离校返校。针对农村地区探亲、赶集出行需求，通过加密城乡客运、镇村公交、农村班线频次、延长运营时间、强化预约响应等方式，加大运输服务保障力度。

三是优化客运服务措施。将以提升春运服务品质为导向，努力改善人民群众出行体验。加强各种运输方式信息共享和运力对接，不断提升旅客换乘效率。完善客运售票服务，多渠道及时发布客运服务信息，特别是延长客票预售期，方便乘客错峰出行。动态研判客流情况，及时增开售票窗口、自助终端和安检通道，积极推广应用线上购票、电子客票、自助验票等服务，扩大无纸化、无接触服务范围。积极关爱帮扶老幼病残孕乘客，完善无障碍设施，提供必要的出行帮助。

四是强化路网运行服务保障。强化干线路网、城市道路运行监测，密切关注跨省交界、热门城市和重点景区周边路网的交通流量，及时发布路况和拥堵缓行路段信息，引导自驾人员合理选择出行路线、时间和目的地，避峰错峰出行。保障高速公路及服务区、普通公路、航道船闸和经营性客运服务应开尽开，做好服务区加油、充电、用餐、如厕等服务。

(责编：王连香、高雷)
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