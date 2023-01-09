1月8日，红旗品牌新能源汽车全球战略发布会在广州召开。会上，中国一汽党委书记、董事长徐留平回顾了近年来红旗品牌的发展历程及丰硕成果，并正式发布了红旗品牌新能源品牌架构、品牌LOGO、设计语言、技术平台、产品规划等，为全球用户描述出一幅未来出行新生态远景。

中国一汽党委书记、董事长徐留平。（受访者供图）

会上发布了经过进一步完善的红旗整体品牌架构，即在“红旗”主品牌下，将构建“新能源汽车”“节能汽车”“红旗顶级车”“超级跑车”四个子品牌，各子品牌将拥有相对独立的理念、标识和设计语言。其中，新能源子品牌作为主角。“红旗品牌将All in新能源，并全域推动所有车型的电动化。并且在实际工作中，红旗品牌从2022年下半年开始，除特殊用途车型外，已经做到‘两个全部，一个停止’，即技术创新投入全部用于新能源汽车，新增产能全部用于新能源汽车，停止传统燃油车技术和产能的新增投入。”徐留平表示。

销售目标方面，红旗品牌确定到2025年实现总销量达到100万台级，其中新能源汽车销量超过50万辆；到2030年，销量突破150万辆，其中新能源汽车成为销售主体。同时品牌影响力、创新能力和整体实力等，也将和销量指标一起，进入世界高端品牌第一阵营。此外，明确将开拓海外高端市场作为重大战略选择和重要战略任务，红旗品牌的第一步目标是到2025年，在海外建成超过700家红旗体验空间、超1000家服务网络、60万个补能终端；实现海外销量占总销量的比例超过10%，当年海外销量同比2022年增长20倍；2030年实现海外销量占总销量的比例达25%。

技术研发方面，红旗新能源将坚持“崭新独创、全球首发”的技术创新理念，遵循“厚积薄发、根深叶茂”“开局即开战、出发必跃迁”的技术发展原则，全力创建世界一流的技术创新体系和能力。早在2019年下半年，红旗品牌就潜心研发。这其中，汇聚一汽集团8大技术领域群和115项关键技术领域的重大突破和最新成果，广泛运用布局全球的海量技术资源，全新打造“绿色智能、安全高效、极致体验、灵活多变”的“旗帜”高端电动智能超级架构，FMEs，简称“旗帜”超级架构。

据介绍，“旗帜”超级架构具有“五极优点”，即极富创新创作、极高集成融合、极强原始创新、极优先进制造、极具成本优势，将全面满足红旗新能源品牌所有车型的研发、制造和用户需求。该架构将于2023年上半年全面完成所有开发工作，届时将拥有近10000项专利、软件著作权等知识产权。

此外，红旗还联合国内优势企业在“芯片”和“操作系统”两大关键领域，共同打造中国汽车产业的核心基础生态，核心目标是创新研发车控、智驾、座舱、通信、安全等舱驾融合智能芯片——“旗智”芯片，以及强实时、高兼容、广开放的整车级操作系统“FAW.OS”，这两项核心基础技术将于今年下半年和2024年逐步推向市场。

新能源产品方面，红旗品牌发布了代号为E001、E202和E702的三款能源产品，这三款产品均是基于FMEs超级架构开发，将分别于今年下半年、今年年底和2024年上半年与消费者见面。

一汽集团红旗品牌方面表示，站在新起点、踏上新征程，红旗品牌将不负初心、不负时代、不负期望，勇于守正、勇于创新、勇于领航，向着世界著名、绿色智能、消费者热爱的宏伟目标扬帆远航。

(责编：董童、李源)

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