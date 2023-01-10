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300余家企业已签约参展第六届进博会

2023年01月10日00:39 | 来源：新华社
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　　目前，第六届进博会各项筹备工作正在全面推进，国家综合展有望线下举办，企业商业展已有签约参展企业300余家，展览面积超过12万平方米。这是记者从9日举行的《第五届中国国际进口博览会传播影响力报告》发布暨第六届进博会企业商业展签约仪式上了解到的。

　　中国国际进口博览局党委书记、副局长孙成海介绍，根据安排，第六届进博会将于今年11月5至10日在上海举办，由国家综合展、企业商业展、虹桥论坛、专业配套活动和人文交流活动等组成。

　　其中，国家综合展坚持主场外交定位，目前考虑线下举办，将广泛邀请有意愿的国家参展，并设置主宾国，展示国家综合形象，汇聚优质资源开展贸易洽谈合作。

　　“目前，第六届进博会各项筹备工作正在全面推进。”孙成海说，将努力实现支持更有力、服务更优质、成效更显著、各方更有获得感。

　　同期发布的《第五届中国国际进口博览会传播影响力报告》显示，第五届进博会总曝光量逾56亿次，五年来关于进博会的总曝光量超百亿次。第五届进博会的传播情况呈现六大特点：一是热度高，“进博声音”更加响亮；二是声量强，主流媒体影响力凸显；三是范围广，国际影响力进一步提升；四是亮点多，形成特色化传播焦点；五是反响好，展商展品获高度关注；六是活动热，展会期间形成传播合力。（记者周蕊）

(责编：袁勃、杨光宇)
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