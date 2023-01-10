本报北京1月9日电 （记者韩鑫）中国轻工业联合会近日公布我国轻工业经济运行情况，2022年前11月，轻工行业规模以上企业实现营业收入21.55万亿元，同比增长6.1%。随着疫情防控措施不断优化和稳经济一揽子政策及接续措施进一步加力提效，轻工业经济总体延续复苏态势。

产需总体保持平稳。看生产，2022年前11月，轻工业增加值同比增长2.9%，11月，太阳能电池、燃气热水器、家用洗衣机等产品产量增速超过10%；看消费，前11月，轻工十类商品零售额62540亿元，同比增长1.0%，高于社会商品零售总额增速1.1个百分点，其中粮油食品、饮料类商品零售额同比分别增长8.5%、5.3%。

盈利水平继续改善。2022年前11月，轻工行业规模以上企业实现利润13335.6亿元，同比增长9.4%，继续保持较高增速；前11月，轻工业营业收入利润率为6.19%，同比提高0.19个百分点。

投资规模持续扩大。2022年主要轻工行业固定资产投资规模在上年稳步恢复的基础上继续扩大，前11月，农副食品加工、食品制造业投资继续保持较快增长，增速分别为15.9%和14.9%。

《 人民日报 》（ 2023年01月10日 02 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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