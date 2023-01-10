本报记者 刘志强 李心萍

分拣、消毒、理货、装车，天还没亮，圆通北京市朝阳区双桥网点内，近70名业务员已经开始忙碌。“春节临近，网点业务量超过旺季，有些区域的派件量甚至达到平日的3倍。”网点负责人范小菲说，经过去年12月中旬的短暂波动后，网点运营已经完全恢复正常，新到快递基本当天即可派送完毕。

连日来，物流快递企业努力保持网络畅通，将医疗物资和生活用品送到千家万户。国家邮政局副局长陈凯表示，经过前一阶段不断努力，截至1月5日，全国快递员上岗率已达94.9%，积压件数量较前期大幅削减，“1月1日至5日，全国日均快递业务量已达3.7亿件，比去年同期增长16.7%。”

“目前，全国交通‘大动脉’和物流‘微循环’总体畅通，重点物流枢纽运行平稳，主要物流运行指标稳中向好，各类重点物资运输安全有序。”交通运输部副部长徐成光表示，近期人民群众对涉疫药品等医疗物资运输的需求大幅增加，针对这种情况，国务院物流保通保畅工作领导小组办公室正加强统筹部署和协调调度，全力以赴确保医疗物资运输畅通。

——抓好供需对接，保障需求及时响应。跟踪疫情形势变化，及时掌握全国重点医疗物资运输需求，督促指导各地交通运输主管部门主动对接286家重点医疗物资保供企业，靠前服务、一企一策，及时协调解决了安徽丰原药业、山西汾河药业等企业的医疗物资运输难题。

——确保高效通行，保障物流顺畅有序。建立医疗物资运输保障日调度制度，对重点省份、重点物流企业加强调度，确保医疗物资及时运达。严格落实新冠病毒疫苗货物运输车辆高速公路免费优先通行政策，保障疫苗货物安全高效运输。

——畅通末端循环，保障物资及时送达。针对部分城市一线快递员短缺造成物流末端配送不畅问题，督促相关企业及时补充短缺的快递配送人员，推进营业网点应开尽开，优先配送医药、防控物资积压快件。

随着春运到来和各地疫情发展变化，运输保障将面临较大考验。交通运输部表示，下一步将多措并举确保重点物资运输高效有序：一是全力对接医疗物资运输需求，指导重点物流企业加强与医疗物资生产经营、流通企业供需对接，确保运输需求得到及时响应和充足保障；二是指导大型骨干物流运输企业通过安排员工轮休、错峰休假及发放稳岗补贴、加班费等措施，确保春节期间医疗物资运输不中断；三是充分发挥大型骨干邮政快递企业作用，密切关注中小城市、农村地区从业人员力量配备情况，强化区域人力调配。

《 人民日报 》（ 2023年01月10日 06 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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