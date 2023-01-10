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2023年要继续加强高标准农田建设，新建4500万亩、改造提升3500万亩

让每一寸耕地都成为丰收沃土（经济聚焦·关注高标准农田建设①）

本报记者  高云才  常  钦
2023年01月10日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：农业农村部

　　江西省吉安市永丰县佐龙乡，高标准农田与村庄、道路相映成趣，构成一幅美丽田园画卷。
　　刘浩军摄（影像中国）

　　今天的耕地是明天的饭碗。党的十八大以来，我国深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，高标准农田建设面积稳步增加，为夯实粮食安全根基、加快建设农业强国创造了有利条件。

　　习近平总书记在不久前召开的中央农村工作会议上强调：“坚决守住18亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田”。

　　当前，我国高标准农田建设总体进展如何？各地在建设和管护方面有哪些探索和创新？今天起，本版推出“经济聚焦·关注高标准农田建设”系列报道，展现地方在扩规模、提质量和长效管护等方面的经验做法，敬请关注。

　　——编  者  

　　

　　习近平总书记牵挂着耕地保护和耕地质量提升，在不久前召开的中央农村工作会议上强调：“坚决守住18亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田”。

　　党的十八大以来，我国高标准农田建设不断创造新辉煌，实现量和质“双提升”。到2022年底，全国建成10亿亩高标准农田，稳定保障1万亿斤以上粮食产能，确保国家粮食安全。

　　踏上新征程，我国高标准农田建设迈出新步伐。2023年要继续加强高标准农田建设，新建4500万亩、改造提升3500万亩，让每一寸耕地都成为丰收沃土，为全方位夯实粮食安全根基、加快建设农业强国创造更多有利条件。

　　扩规模，种粮农民增添底气

　　高标准农田占我国19.18亿亩耕地的一半以上

　　冬日暖阳下，行走在河南省获嘉县照镜镇的田间地头，广袤田野里一派繁忙景象：铺路基、和水泥、运砂浆、整修沟渠……高标准农田建设如火如荼，村民们熟练地操作着挖掘机和搅拌机。忙碌几天后，数条纵横交错的机耕道慢慢成形舒展。

　　说起建设高标准农田，照镜镇楼村党委书记张洪飞打开了话匣子：“现在将占用耕地的苗木腾退，保粮食种植面积，高标准农田建设有了增量空间。另外，耕地平整让原先的小田变成了成片的‘大田’，沟渠排灌及时，机械化加力推进，乡亲们的种粮积极性更高了。”

　　“高标准农田建设规模持续扩大。”农业农村部农田建设管理司司长郭永田介绍，到2018年，我国累计建设高标准农田6亿多亩，占耕地面积不足三成。2018年机构改革后，农业农村部门会同相关部门加快高标准农田建设，特别是近两年，每年建设任务由8000万亩提高到1亿亩。“到2022年底，全国累计建成10亿亩高标准农田，占我国19.18亿亩耕地的一半以上。”

　　农田提标准，种粮增底气。在江西省吉安市吉州区长塘镇毛山村的高标准农田里，挖掘机来回作业，挖高填低，不一会儿，就平整出了连片土地。“土地平整后，可利用的土地增加了700多亩。”项目负责人廖爱飞说，2022年长塘镇重点对9个行政村9000亩土地进行高标准农田建设，全镇共建成高标准农田2.6万亩。

　　“修了高标准农田之后，我们种粮的日子越来越好。”吉安市吉水县水田乡孔巷村粮农胡富根说，“项目区的庄稼旱能浇、涝能排，高温干旱影响不大，2022年秋粮再夺丰收，亩产1200斤左右。”算起种粮账，胡富根底气十足。

　　近年来，吉水县集中精力推进整乡（镇）整村高标准农田建设。2017年以来，吉水县已建成高标准农田30.52万亩，占耕地总面积的55%，共投入各级财政资金9.15亿元。

　　高标准农田建设，让中国饭碗端得稳、端得牢、端得好。农业农村部农田建设管理司副司长吴洪伟说，高标准农田在确保重灾区少减产、轻灾区保稳产、无灾区多增产方面发挥了重要作用。

　　提质量，粮食综合生产能力提升

　　从2023年起，全国年均将改造提升3500万亩高标准农田

　　2022年秋收，山东省东营市东营区牛庄镇金丰家庭农场收获双份喜悦：玉米大豆带状复合种植示范基地里，黄灿灿的玉米、圆滚滚的大豆实现“一田双收”。

　　很难想象，眼前这片充满希望的田地，曾经是令人苦恼的盐碱地。

　　为了改造这里的盐碱地，多年来，东营区坚持良种良法良田配套，目前5.3万亩高标准农田续建项目顺利完工，5000亩新建项目规划设计正有序推进。同时，当地多方面推进盐碱地改造分类施策，持续改良土地质量。

　　盐碱地一改，“米粮川”就来。通过实施高标准农田建设、配套基础设施提升等措施，牛庄镇推广间作套种，不断提高复种指数和土地综合利用水平，粮食年产量由2012年的4.7万吨增加至2022年的9.36万吨。

　　“提质量，就能不断推进粮食综合生产能力提升。”郭永田说，建设高标准农田是一个重要抓手，要提高建设标准和质量，真正实现旱涝保收、高产稳产，全方位夯实粮食安全根基。

　　坚决守住18亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田。郭永田介绍，在2022年建成10亿亩高标准农田，2030年规划建成12亿亩的基础上，加快把15.46亿亩永久基本农田全部建成高标准农田，同步改造提升超过使用期限的已建高标准农田设施，以此稳定保障1.6万亿斤以上粮食产能。

　　按照《全国高标准农田建设规划（2021—2030年）》，从2023年起，将启动已建高标准农田改造提升，全国每年平均将改造提升3500万亩高标准农田。吴洪伟说，通过改造提升，解决已建高标准农田设施不配套、工程老化、工程建设标准低等问题，进一步提高农田基础设施和耕地地力水平。

　　人不负耕地，耕地定不负人。吴洪伟介绍，建成后的高标准农田平均耕地质量可提高约1个等级，亩均粮食产能增加10%—20%，许多农田达到“一季千斤、两季吨粮”。

　　近期，中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元，提前下达农田建设补助资金346亿元，支持各地提前谋划高标准农田建设项目，坚持新增建设与改造提升并重，加快推进前期工作，推动项目早建设、早建成、早见效。

　　强管护，高标准农田长效机制拔节生长

　　多方参与、责任明确、协调顺畅、保障有力

　　天刚蒙蒙亮，四川省旺苍县白水镇勇敢村村民曾远明就来到田里，巡护起了千亩高标准农田。“作为勇敢村8名管护员之一，我主要负责高标准农田建后的日常清淤、应急维修、垃圾清理，确保负责管理的标段设施完好、良性运行。”曾远明说。

　　近年来，旺苍县探索高标准农田建后管护长效机制，健全县、乡、村、组四级网格长机制，实现“网格长制”全覆盖。同时，还确定县级田长29名、乡（镇）级田长23名和村级田长243名，划定1701个网格管理区域、确定网格员1701名，有效解决高标准农田建后管护“最后一公里”问题。

　　“既当承包户，又做管护员，改造后农田每亩增收近500元，一年收入五六万元，还能照顾家里。” 曾远明感慨，“日子更好了！”

　　高标准农田如何管？近年来，各地通过实践，制定出台了高标准农田建后管护制度办法，明确管护责任和具体要求，保障管护资金来源渠道，逐步建立健全了多方参与、责任明确、协调顺畅、保障有力的高标准农田管护机制。

　　山西省长子县将项目建设与建后运维有机衔接，政府统一规划、统一建设标准，制定运维考核标准，总承包企业对项目的全生命周期负责，确保工程长效良性运行。湖南岳阳、辽宁沈阳、福建泰宁等地探索引入财产保险，发挥商业保险在事前评估、事中预防、事后赔偿方面的功能作用，为加强高标准农田管护工作进行了积极探索。

　　此外，各地各部门精准发力、多措并举，调动各方积极性，有效拓宽资金来源。河南省结合农业水价综合改革，通过以电折水、计量收取水电费等方式筹集日常管护经费；江西省永修县在落实适当财政补贴的基础上，用好新增耕地指标交易收益、村集体经济收益等，多渠道筹措建后管护资金。

　　郭永田说，下一步，要加强高标准农田建后管护，按照权责明晰、运行有效的原则，指导各地建立健全日常管护和专项维护相结合的工程管护机制。同时，完善鼓励社会资本参与高标准农田管护的政策措施，保障管护主体合理收益，为全方位夯实粮食安全根基扎好高标准农田长效运营“篱笆”。

　　

　　版式设计：汪哲平


　　《 人民日报 》（ 2023年01月10日 10 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
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