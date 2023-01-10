本报北京1月9日电 （记者顾仲阳）国家林业和草原局、国家发展和改革委员会、财政部日前联合印发《加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）》，明确2023—2025年完成新增油茶种植1917万亩、改造低产林1275.9万亩，确保到2025年全国油茶种植面积达到9000万亩以上、茶油产能达到200万吨。

行动方案统筹考虑15个适宜种植油茶省份的自然条件、发展现状、潜力等因素，按照核心发展区和重点拓展区布局未来3年的油茶发展任务。核心发展区包括湖南等8个省份的近600个县，计划新增油茶种植1488.5万亩、改造低产林1110.6万亩，分别占全国新增、改造任务的77.6%、87%。

《 人民日报 》（ 2023年01月10日 10 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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