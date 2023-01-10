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2022年长江经济带运输船舶靠港使用岸电量创新高

2023年01月10日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报武汉1月9日电  （记者范昊天）记者从交通运输部长江航务管理局获悉：2022年，长江经济带11省份运输船舶靠港使用岸电共78万余艘次、871万余小时、7491万余千瓦时，同比分别增长57%、57%、14%，均创历史新高。

　　近年来，按照长江保护法、大气污染防治法、《港口和船舶岸电管理办法》等要求，长航局协调长江经济带11省份交通运输主管部门加快推进港口和船舶岸电设施改造升级，不断降低岸电使用成本，切实强化船舶靠港使用岸电监督检查、宣传引导。

　　据介绍，长航局会同沿江省份交通管理部门，已累计完成1万余艘运输船舶岸电系统受电设施标准化改造。2023年，交通运输部门计划完成长江经济带海进江船、多用途船等受电设施改造，推广智慧岸电建设应用，进一步提高长江干线船舶靠港岸电使用率。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月10日 14 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
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