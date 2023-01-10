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中国气象局：

2023年将加快构建精准预报系统

2023年01月10日06:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社北京1月9日电  （记者黄垚）中国气象局9日举行的2023年全国气象工作会议提出，2023年将紧抓数值预报核心能力提升，加快构建精准预报系统。

　　中国气象局副局长陈振林表示，目前，我国智能网格精准预报业务体系进一步完善，包括建立12.5公里全球四维变分同化预报系统和1公里逐小时同化预报循环系统，初步建成高分辨率气候系统模式等。2022年，强对流预警时间提前至42分钟，暴雨预警准确率达91%。

　　下一步，中国气象局将从多方面发力，加快构建精准预报系统。包括完善无缝隙智能预报业务，继续推进分灾种、分区域、分流域气象业务能力提升；提升数值预报模式核心技术研发能力，完善天气气候一体化模式研发技术路线；加强短临监测预警业务能力建设，持续推进短临客观预报技术研发等。

(责编：杨光宇、袁勃)
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