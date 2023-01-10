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积极的财政政策加力提效（锐财经）

本报记者  汪文正
2023年01月10日06:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　国家税务总局福州市台江区税务局积极开展便民办税活动，不断提高税费服务的精细化、智能化、便捷化程度，切实为纳税人缴费人办实事解难题。图为在福建省福州市台江区一办税服务厅，企业员工通过云税综合办税自助终端查询办税信息。
　　王旺旺摄（人民视觉）

　　去年底召开的中央经济工作会议要求，2023年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。近日召开的全国财政工作视频会议明确，今年要更直接、更有效发挥积极财政政策作用。

　　2023年财政工作怎么干？积极的财政政策如何加力提效？日前，财政部部长刘昆在接受媒体采访时作了介绍。

　　更好发挥专项债效能

　　积极的财政政策加力提效，具体如何落实？

　　刘昆表示，“加力”就是要适度加大财政政策扩张力度，在财政支出强度、专项债投资拉动、推动财力下沉上加力。“提效”就是要提升政策效能，一方面完善税费优惠政策，增强精准性和针对性，着力助企纾困；另一方面优化财政支出结构，更好发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，有效带动扩大全社会投资、促进消费，“同时，加强与货币、产业、科技、社会政策的协调配合，形成政策合力，推动经济运行整体好转。”

　　地方政府专项债券是带动扩大有效投资、稳定宏观经济的重要手段。截至2022年11月末，全国发行新增地方政府专项债券4万亿元，支持近3万个重点项目建设。刘昆介绍，2023年，将适量扩大专项债券资金投向领域和用作资本金范围，持续形成实物工作量和投资拉动力。

　　针对一些地方出现的“钱等项目”问题，刘昆说，财政部将进一步压实地方政府主体责任，加强督促指导，“一是严格落实‘资金跟着项目走’原则，宁缺毋滥，坚决不‘撒胡椒面’；二是指导地方做好专项债券项目储备和前期工作，进一步提高项目储备质量，优先支持成熟度高的项目和在建项目；三是加强项目实施进度跟踪，对专项债券资金下达项目单位后一年仍未实际支出的，调整用于其他项目或者收回，尽快形成实物工作量。”

　　助企纾困，兜牢民生底线

　　在为市场主体纾困方面，中国近年实施的一系列减税降费政策有效改善了市场主体预期。2022年实施的大规模增值税留抵退税，全年新增减税降费和退税缓税缓费超4万亿元，帮助企业渡过难关。

　　刘昆表示，2023年财政部门将围绕市场主体需求精准施策，助力企业减负增能，“根据实际情况，对现行减税降费、退税缓税措施，该延续的延续，该优化的优化，并持续整治违规涉企收费。”

　　在激发市场主体活力方面，财政部门将在财政补助、税费优惠、政府采购等方面，对各类市场主体一视同仁、平等对待，优化企业发展环境。在支持就业方面，财政部门将统筹运用财政政策工具，多渠道支持稳岗扩岗，帮助高校毕业生、农民工、脱贫人口等重点群体就业创业。

　　在中国经济面临下行压力、财政收支压力加大的背景下，财政如何支持保障兜牢民生底线？刘昆表示，2023年财政收支矛盾依然突出，“但我们不会在民生支出上退步，将保持适当支出强度，持续增进民生福祉，努力让人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。”

　　具体看，财政部门将继续支持建设高质量教育体系，提高医疗卫生服务能力，健全社会保障体系，持续改善生态环境质量，坚决兜住基层“三保”底线。加大对地方转移支付，向中西部地区倾斜、向县乡基层倾斜。督促地方强化预算管理，促进基层财政平稳运行。

　　促进财政可持续发展

　　刘昆表示，当前中国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，“应对这些风险挑战，要求我们加大财政宏观调控力度，优化政策工具组合，在有效支持高质量发展中，保障财政可持续和地方政府债务风险可控。”

　　中央经济工作会议明确要求，要更好统筹发展和安全，有效防范化解重大风险。如何守住不发生系统性风险的底线？

　　刘昆介绍，目前中国政府债务余额占国内生产总值的比重低于国际通行的60%警戒线，也低于主要市场经济国家和新兴市场国家水平，风险总体可控。“财政部门将加强政府债务管理，开‘前门’、堵‘后门’，牢牢守住不发生系统性风险的底线。”刘昆说。

　　规范管理地方政府融资平台公司，是防范地方政府债务风险的重要内容。近期，社会各界高度关注地方政府融资平台问题。刘昆表示，财政部对此高度重视，持续规范融资管理，严禁新设融资平台公司；规范融资信息披露，严禁与地方政府信用挂钩；妥善处理融资平台公司债务和资产，剥离其政府融资职能，防止地方国有企业和事业单位“平台化”。

　　“下一步，我们将进一步打破政府兜底预期，分类推进融资平台公司市场化转型，推动形成政府和企业界限清晰、责任明确、风险可控的良性机制，促进财政可持续发展。”刘昆说。

(责编：杨光宇、袁勃)
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