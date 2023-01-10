本报记者 邱海峰

海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策实施近两年来，旋转木马、秋千及其他游乐场娱乐设备等相继被纳入政策，更多企业享受到税收优惠。图为一艘载有进口大型游乐设施的货轮驶进海口港集装箱码头。

曹文轩 王程龙摄影报道

日前，浙江省金华市举办内外贸优品产销对接会活动，吸引近百家内外贸品牌企业、跨境电商企业、超市零售企业和品牌经销企业等参与。图为消费者在金华市人民广场上选购进口商品。

胡肖飞摄（人民视觉）

迈入2023年，关税迎来新调整——

1月1日起，对1020项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率；1月2日起，对原产于印度尼西亚的部分商品实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）协定税率；7月1日起，将对62项信息技术产品的最惠国税率实施第八步降税……

在这份关税调整时间表中，“降”成为关键字。专家指出，近年来，中国接连降低相关商品进口关税，助推全球好物进入中国市场，不仅满足了国内消费升级和企业生产需求，也为各国提供了更广阔的市场机会，共享中国开放红利。

中国关税总水平将降至7.3%

■ 2023年1月1日起，中国对1020项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。这一数量较上年增加了66项，连续4年保持增长。

■ 1月2日，RCEP对印度尼西亚正式生效。至此，这个全球最大自由贸易协定已对其15个签署成员国中的14个生效实施。自1月2日起，中国对原产于印度尼西亚的部分进口货物实施RCEP东盟成员国2023年所适用的协定税率。

■ 2023年，中国降低婴幼儿食用的均化混合食品、冻蓝鳕鱼、腰果等食品以及咖啡机、榨汁器、电吹风等小家电的进口关税。其中，均化混合食品、冻蓝鳕鱼等商品税率降幅不低于50%。

■ 2023年7月1日起，中国还将对62项信息技术产品的最惠国税率实施第八步降税。调整后中国关税总水平将从7.4%降至7.3%。





按照自贸协定和RCEP进一步降税

新年伊始，RCEP又有新进展：1月2日对印度尼西亚正式生效。至此，这个全球最大自由贸易协定已对其15个签署成员国中的14个生效实施。

中国是印尼最大的贸易伙伴，也是印尼第一大出口市场。RCEP对印尼生效后，中国出台的商品关税减免新举措是一大看点。国务院关税税则委员会日前发布2023年关税调整方案，根据RCEP有关规定以及协定对印度尼西亚生效情况，自1月2日起，对原产于印度尼西亚的部分进口货物实施RCEP东盟成员国2023年所适用的协定税率。具体来看，中国将在中国—东盟自贸协定基础上，对印尼产菠萝汁和罐头、椰子汁、胡椒、柴油、纸制品、部分化工品和汽车零部件等降税，其中1月2日起对原产自印尼67.9%比例的产品实施立即零关税。

“中国倡导和引领的更高水平开放，是包括印尼在内的发展中经济体迫切需要的。”印尼驻上海总领事戴宁表示，中国举办的进博会增强了印尼品牌在华认可度和美誉度，2021年两国双边贸易额增长约56%，其中印尼出口额增长了近70%。RCEP对印尼生效，将继续推动印尼与中国深化经贸和投资关系，并进一步加强现有合作。

眼下，RCEP已进入生效实施的第二个年头。一年多来，中国高质量实施RCEP，全面落实市场开放承诺和协定义务，持续推动关税减免，促进贸易与投资自由化便利化，为亚太和全球经贸发展注入了新动力。

今年对新生效成员减免关税的同时，国务院关税税则委员会明确提出，还将按照中国与新西兰、韩国、澳大利亚、柬埔寨的自由贸易协定和RCEP进一步降税。

“随着RCEP深入实施，新西兰企业面临更优惠的关税和更便利的贸易措施，营商环境改善使公司在中国的销售额迅猛增长，也使中国消费者能够快捷地获得优质产品。”新西兰企业纽仕兰研发总经理罗伊·范登克说，中国巨大的市场为纽仕兰这样的国际企业提供机会，也将推动世界经济复苏。可以预见，RCEP的包容发展红利将让亚太地区发展更加繁荣。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬认为，关税减免大幅降低了成员国之间的贸易成本，使得贸易活动更为活跃，有力促进了经济增长，这是RCEP通过贸易渠道带来的实实在在的好处。“中国在RCEP中扮演着重要角色，也是其他RCEP成员国的主要出口目的地。未来中国经济更有力的增长将给RCEP提供更广阔的发展空间。”

降低多个医疗产品和消费品关税

新一轮关税调整不仅涉及协定税率，最惠国税率和暂定税率也有不少新变动。业内人士介绍，最惠国税率是中国对大多数国家进口货物适用的税率。暂定税率是指对进出口的部分商品在一定期限内实施的关税税率，暂定税率一般低于最惠国税率，是常见的自主调整关税的方式。

根据2023年关税调整方案，1月1日起，中国对1020项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。这一数量较上年增加了66项，连续4年保持增长。

梳理此次调整的目录，记者发现有不少医疗产品，如对部分抗癌药原料、抗新型冠状病毒药原料、镇癌痛药品实施零关税，降低假牙、血管支架用原料、造影剂等医疗用品进口关税。

商务部研究院学术委员会副主任张建平分析，在近几年的关税调整中，医药一直是降税的重点领域，包括对第一批、第二批抗癌药以及罕见病药品原料等实行零关税，降低人工心脏瓣膜、助听器、颅内取栓支架、人造关节等医疗产品的进口关税，这些措施有助于进一步保障人民健康，减轻患者经济负担。

日用消费品是此次关税调整的另一重点。根据已公布的进口商品暂定税率表，2023年将降低婴幼儿食用的均化混合食品、冻蓝鳕鱼、腰果等食品以及咖啡机、榨汁器、电吹风等小家电的进口关税。其中，均化混合食品、冻蓝鳕鱼等商品税率降幅不低于50%。

张建平认为，当前，中国消费需求持续增长、消费结构加快升级，对国外特色优势消费品的需求升温。此次降税有利于顺应消费升级趋势，以高质量供给满足居民消费新需求；同时，有利于进口产品同国内产品展开竞争，引导供给体系转型升级，跟上消费需求变化，在更高水平实现供需动态平衡。

除了医疗产品、消费品，此次调整还突出两个方面：一是对钾肥、未锻轧钴等实施零关税，降低部分木材和纸制品、硼酸等商品进口关税；二是降低铌酸锂、电子墨水屏、燃料电池用氧化铱、风力发电机用滚子轴承等商品进口关税。专家表示，降低这些商品的进口关税，既有助于加强资源供应能力，也将促进先进制造业创新发展，加快产业转型升级。

中国关税总水平将降至7.3%

降税举措频出，推动中国关税总水平持续降低。根据国务院关税税则委员会发布的公告，2023年7月1日起，中国还将对62项信息技术产品的最惠国税率实施第八步降税。调整后中国关税总水平将从7.4%降至7.3%。

2015年12月，包括中美欧日韩在内的24个世贸组织成员就扩大《信息技术协定》产品范围达成协议，按照最惠国待遇原则，逐步取消201项信息技术扩围产品的进口关税。这些产品主要包括信息通信产品、半导体及其生产设备、视听产品、医疗器械、仪器仪表等，每年全球贸易额超1万亿美元。2016年，中国首次对《信息技术协定》扩围产品实施降税，至今已实施了七步降税。

业内人士分析，根据协定逐步降税，有助于降低相关元器件和设备的进口成本，更好满足企业生产需求，推动国内有关行业和经济迈向高质量发展，同时也将有力促进全球贸易和高新技术发展。

关税总水平是一国货物贸易领域开放程度的重要指标之一。数据显示，加入世界贸易组织20多年来，中国全面履行世贸组织承诺，不断扩大市场开放，关税总水平已由15.3%降至2022年的7.4%，低于9.8%的入世承诺。

“从2018年起，中国推出对进口抗癌药实施零关税并鼓励创新药进口等一系列措施，之后的几年里，拜耳处方药有多款创新药物在中国获批上市。”拜耳中国首席财务官史蒂夫说，“我们非常认同和重视中国对外开放，在华看到了非常有利的营商环境，这让我们对未来更有信心。”

瑞士香精香料公司奇华顿也是中国降关税的受益者之一。“关税降低给企业带来显著利好，增强了我们发展信心。”奇华顿中国区营运总监吴重庆说，2022年中国降低胡椒薄荷油和橙油进口税率，公司两项主要生产原料进口成本下降，年节约税款上千万元，“这既缓解了原材料价格上涨带来的成本压力，也让公司能够给下游客户及消费者带来性价比更高的产品，使我们的中国工厂更具优势。”

张建平表示，近年来，中国主动降低关税总水平，出台一系列自主降低关税的新措施，让世界看到了中国开放的大门越开越大，也让中国发展更好惠及世界，推动各国各方共享中国大市场机遇。

(责编：杨光宇、袁勃)

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