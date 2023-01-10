1月9日，中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）在广州召开2023年中国一汽暨红旗品牌新闻年会，介绍了2022年中国一汽及红旗品牌经营发展情况及2023年经营目标与工作思路。中国一汽董事、总经理、党委副书记邱现东，董事、党委副书记王国强，党委常委、副总经理周治平，党委常委、副总经理梁贵友出席会议。

2023年中国一汽暨红旗品牌新闻年会现场（受访者供图）

党委副书记王国强总结2022年中国一汽经营发展情况（受访者供图）

会上，王国强回顾了中国一汽2022年经营发展情况。2022年中国一汽实现整车销量320万辆，营业收入6300亿元，利润超过490亿元。其中，红旗品牌实现销量31万辆，同比增长3%；解放品牌实现销量17万辆；中重卡国内市场份额提升1.9个百分点；奔腾品牌加快调整，一汽－大众利润保持增长，一汽丰田深化改革、快速转型。资本控股公司利润同比增长109%；海外出口3.58万辆，同比增长49%。此外，2022年公司经营发展情况还有以下两个亮点——

“以品牌为统领”初见成效。在发布的《2022年中国500最具价值品牌》分析报告中，中国一汽品牌价值4075.39亿元；红旗品牌价值1036.08亿元，成为品牌价值突破1000亿的乘用车品牌；解放品牌价值1077.82亿元，成为品牌价值突破1000亿的商用车品牌。

创新驱动成果丰硕。中国一汽迭代发布并实施《创新·2030中国一汽阩旗技术发展战略》，累计突破关键核心技术75项，“1025”专项一期任务全部通过验收。知识产权申请数量持续增长，申请软件著作权44件，专利公开量8387件，专利授权量4210件，参与和制定行业标准21个。

总经理邱现东介绍2023年中国一汽工作思路与经营目标（受访者供图）

邱现东着重介绍了2023年中国一汽的经营总体目标，即：销售整车400万辆，同比增长24.8%；营业收入7500亿元，同比增长19%；新能源汽车销量38.4万辆，同比增长113.3%；研发占收入比率>3%，全员劳动生产率再提升15%。

一是以“红旗”发展为标杆。以把“红旗”打造成为标杆为目标，奋力开创“红旗”第二阶段跃迁成长新局面。当前的根本任务，从30万辆跃上50万辆以上台阶，进入高端豪华品牌第一阵营；加快向新能源汽车的转型，将新能源汽车打造成红旗品牌强势增长的新动能和品牌强大的新内涵；在品牌“高端化”“顶级化”“新锐化”上取得明显进步，为红旗新能源汽车发展奠定强大品牌基础。

二是以品牌建设为统领。以突出新能源汽车品牌建设，提升全品牌影响力为目标。新能源汽车品牌不仅仅是标识的“新”，更应该是理念、战略、产品、技术、渠道、服务、生态等全方位、全姿态的全新呈现。

三是以用户为中心。以用户“五度”行业领先为目标，坚持以用户和用户体验为中心，以更谦敬的态度、更先进的方法、更广泛的连接，用心灵、用产品、用服务实现无缝的沟通交流。一方面，进一步将“用户第一”“一切为了用户，一切服务于用户，一切谦敬于用户”的理念落到实处，真正让用户感知到、体会到；另一方面，进一步完善用户“五度”评价审核体系，采用直接直达、大数据的数智化方式获得用户真实感知，并以此作为工作改进依据。

四是以全面创新驱动为主线。以技术创新、产品创新实现行业领先为目标。深入实施《创新·2030中国一汽阩旗技术发展战略》，积极推进技术攻关任务，加快产出一批具有标志性、引领性的重大技术成果。聚焦新能源智能汽车，着力在“三电”（电池、电机、电控）、“五智”（智联、智舱、智驾、智算、智能底盘）上取得开创性技术突破和落地性产业应用。进一步完善“1+12+X”全球研发布局，加快建设北京和广东创新中心；同时，以芯片、操作系统等“关、卡、难”技术为重点，积极创建和落实创新联合体、创新联盟等，加强资源投放和集中攻关，争取快出成果、出优成果。

五是打好“四大攻坚战”。在新能源汽车转型攻坚战方面，中国一汽制定了“一年见效，三年前茅，五年领先”的战略目标。为实现这一目标，中国一汽将在资金、人员和管理方面，以“大强度”“高精准”“能持续”的充足优质资源供给，确保新能源汽车发展以最优费效比赶超。在具体策略上，按照“坚定战略、加速过渡、统筹兼顾、平稳有序”的原则，做好新能源汽车和传统燃油车的综合统筹、消长平衡。在全面质量提升攻坚战方面，确保红旗品牌产品实物质量、过程质量和质量体系能力行业领先。牢固树立“质量第一”“质量是一切工作的生命线、红线、底线”“质量风险是最大经营风险”理念，不制造缺陷、不接受缺陷、不传递缺陷，全面强化质量工作的监督和检查；同时，严格按照“16949”标准，强化体系和能力建设；提高新能源、智能网联领域的产品实物质量和过程质量控制水平；针对市场质量问题和用户抱怨，坚决做到“111”，即10分钟内信息传送至营销中心总经理、1小时问题解决、1日内问题关闭。在海外业务加速突破攻坚战方面，以实现整车出口8.6万辆，同比增长141%以上为目标，秉持“人才、体系、合作伙伴先行”和“先贸易后投资”的原则，加速突破海外业务。

副总经理周治平主持新闻年会（受访者供图）

同时，中国一汽还将积极履行企业社会责任，扎实推进一系列对口帮扶等工作，开展社会公益项目，践行央企担当；着力员工发展，坚决落实“惠员工”战略，深入实施“幸福一汽人”行动计划，做好员工日常关怀，画好企业和员工共同发展的最大同心圆。

最后，邱现东、王国强、周治平、梁贵友与媒体就中国一汽2023年党的建设、新能源品牌战略、营销创新、产品创新和技术创新等核心举措进行了交流。

(责编：曹淼、李源)

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