原标题：沪东中华发布新一代船舶软件

近日，中船集团旗下沪东中华造船（集团）有限公司自主研发的、完全拥有自主知识产权的新一代船舶工业软件——HDSPD 6.0旗舰版在上海发布，将打破国外软件对船舶三维CAD软件领域的绝对垄断，有望极大提升中国船舶工业的自主研发能力。

船舶工业软件既是船舶研发设计、设备制造和运行维护等全寿命周期管理的核心工具，也是未来数字化智能船舶的“神经中枢”，更是支撑国防建设、高新技术船舶研制的战略产品，对中国船舶工业转型升级和高质量发展意义重大。

HDSPD 6.0旗舰版由沪东中华所属上海东欣软件工程有限公司牵头组织研发，是目前中国自主可控的最新一代船舶三维设计软件，融合了3万项船舶业务知识，提供1093项软件功能模块，在船舶设计制造全流程上，实现了全面的覆盖和能力的提升。

据了解，沪东中华曾于2021年9月推出HDSPD 6.0，去年7月又推出了HDSPD 6.0教育版，而此次推出的HDSPD 6.0旗舰版相比此前版本，总体设计能力进一步提升，实现了软件跨系统集成和信息化的突破。（记者 王力）

(责编：曹淼、李源)

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