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优必选机器人大厦主体结构封顶仪式举行

2023年01月10日13:59 | 来源：光明网
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原标题：优必选机器人大厦刷新建设“进度条”

　　1月9日，优必选机器人大厦主体结构封顶仪式在深圳举行。优必选机器人大厦位于深圳留仙洞战略性新兴产业总部基地，该基地是深圳五大总部基地之一，以打造深圳战略性新兴产业创新发展高地作为目标，重点发展人工智能、无人机、生物医药等新兴产业。

　　优必选机器人大厦由国际知名建筑设计所BKL设计，中建三局承建。项目主体为47层高全钢结构塔楼，建筑高度212米，总建筑面积93899.19㎡。其设计植根于科技与自然的和谐相融，呈现出一个创新的包括建筑构造、空间品质和广阔视野的空中花园展示空间。

　　在建设过程中，采用了国内少有的带转换的框架中心支撑筒的全钢结构超高层设计，底部为巨型框架，塔楼周圈框架柱及巨型斜撑通过格构式巨型框架进行转换，仅保留四角巨型格构柱落地。同时，低区具有大悬挑、悬挂，上部对角交替出现的6-7层通高空中花园，造型新颖，结构复杂。项目钢结构单根构件最大截面4.2米，最大吊重58吨，最大倾斜角度14度，最大跨度37.5米，总用钢量约为2.8万吨。

　　作为设计创新的具体实践，优必选机器人大厦将为未来的科技工作场所树立全新典范，可以满足员工对不同办公环境的需求，同时将采用人工智能机器人技术，借助人性化与智能化的科技元素为员工提供便捷服务。（王经）

(责编：曹淼、李源)
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