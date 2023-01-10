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支付宝：为小微降费让利超百亿 开放近200亿免费流量

2023年01月10日15:07 | 来源：央广网
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原标题：以数助实！支付宝：为小微降费让利超百亿、开放近200亿免费流量

实体兴，经济兴。为推动经济加速回暖，2020年疫情发生后，各地政府、平台等多方助力为实体经济纾困。1月10日，支付宝平台公布了《2022支付宝助力实体年度报告》，展现了一年来，支付宝用“3个百亿级助力”帮服务业恢复经营、加快复苏，包括向小微商家降费让利超100亿、两场平台消费节累计拉动消费近650亿、开放近200亿免费流量帮实体商家降本提效。

2022年12月召开的中央经济工作会议提出着力发展实体经济，同时，“支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”。相关专家指出，支付宝助实报告体现了数字技术和平台对助力实体经济的正向效应。

降费让利帮小微，为商家减免100亿经营成本

服务业是实体经济的重要组成部分。服务业90%以上经营主体属于小微企业，它们是生活服务业的底座和“烟火气”的来源。3年疫情对服务业造成了巨大冲击，在小微商家数字化经营和转型的道路上，成本和能力短板成最大拦路虎。

根据支付宝的助实年报，“扶小助微”是平台助力实体经济的重点之一。

自2017年推出低门槛数字化工具“收钱码”以来，支付宝已累计服务了超8000万小微商家。为帮这部分服务者减少经营成本，2021年8月起支付宝率先响应监管降费号召，一年多来通过收钱码提现免费、网络支付服务费优惠等举措，为超2900万小微商家、个体经营者等降费让利超100亿元；此外，一年投入3亿资金向收钱码商家提供免费的到账播报音箱、纸巾等经营耗材；开放近2000个免费数字化工具如小店进货、小账本等，商家“0代码”即可使用，再小的街边小店也可进行数字化经营。

湖州的一家奶茶店老板给记者算了一笔账：“收钱码提现免费，加上红包码不定期的进账，一家月收入3万的小店，一年能省至少1个月水电费。”

打开内需增长新空间，数字造节拉动消费近650亿

消费是经济增长的稳定器和压舱石。如何通过促消费、扩内需来焕发经济的活力？在“企业出一点，平台让一点，政府补一点”的促消费思路指导下，过去一年，支付宝联合全国千万商家举办了2场消费节，投入资金资源，用红包码、优惠券、直播带货等形式刺激消费，累计拉动消费规模近650亿。

数据显示，“夏日消费节”期间，杭州每1元红包码投入，就能带动线下用户14元消费；“金秋消费节”期间，武汉、郑州、济南等部分城市消费热度平均提升近4成。

“用支付宝扫码点单后可以领优惠券，2-3元优惠券适合我们这种客单价低的小店。”在南京市秦淮区科巷的鸿福面馆，老板阮明杰一直在向客人推荐贴在桌面上的小程序码，“客户愿意消费还少花钱，面馆也持续有收入。”

这些数据表明，数字经济在激发内需方面大有可为。数字化带来创新的消费形式，让消费对经济发展的基础性作用显露无疑。在数字化推动下，线上消费活跃、线下人气回升，多地消费的加快复苏让人看到了中国经济的韧性与活力。

助力实体经营提效，向商家开放近200亿免费流量

作为实体经济重要组成部分，服务业在疫情期间加速数字化转型，主动求新求变、拓宽销售路径。然而疫情期间，线下客流骤减，如何让实体商家有持续的用户来源？

支付宝助实年报显示，2022年，支付宝免费开放了近200亿流量激励，为商家降低营销成本。商户可通过“繁星计划”兑换流量、增加线上客源，积累自己的用户资产。数据显示，过去一年，“繁星计划”平均每天为商家小程序带去100万用户，单个商家平均一年能省下约20万元营销费用。在流量昂贵的当下，对很多商家来说是笔实实在在的“省钱帐”。

充电服务平台新电途就在这波流量补贴中“饮头啖汤”，公司运营负责人称：“搭上流量顺风车，一年差不多省了400万买流量的费用。”

与此同时，作为技术服务的主要供给者，第三方行业服务商是加快服务业数字化转型的核心角色。然而，服务业具有场景复杂化、碎片化的特征。业内认为，平台应加快底层接口的开放，实现互接互通，提升服务商的商业化生存能力。

支付宝公布的数据显示，过去一年联合服务商打造超400个行业解决方案，帮伙伴增收创效。经平台撮合，过去一年，部分技术型服务商比前一年多赚50万、部分代运营型本地服务商年收入至少涨了两成。

商家数字化蔚然成风映射经济活力，数字化产品使用量涨53倍

中小企业数字化“有心无力”的老大难问题，正是数字平台可以发挥自身优势的领域。在国家提出大力发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化的背景下，实体企业和平台经济在数字化上正相向而行，驱动着国内的商家数字化蔚然成风。

过去一年，支付宝累计向商家开放101个通用产品，1809个API接口。这些数字化工具，大大降低了商家数字化的门槛，让中小企业也能搭上数字化的快车，尤其受到中小商家欢迎。

报告显示，2022年，集成支付宝数字化产品的商家数新增300万家，产品的使用量同比涨53倍，商家数字化热情被激发的同时，数字化进程也大幅加快。

为商家代运营小程序、在线商城的服务商钜汇科技联合创始人周聪向记者透露，公司今年投入数字化的客户数同比涨了7倍。为美发店等街边小店提供低门槛软件服务的服务商博卡软件称，未来一年计划让产品走入10万家小店，帮小店完成数字化的初步普及。

“数字化转型将是未来企业、产业和经济转型升级的重要动力。”中国社会科学院财经战略研究院研究员李勇坚指出：“日前，中央经济工作会议提出‘支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手’，说明认可数字技术和平台在助力实体、优化供需配置、提升经济效率中的积极作用。对平台企业而言，应充分发挥数字赋能的驱动作用和生活服务能力等优势，与社会发展同频共振，履行好平台在数字经济中的协同价值，更高效服务实体经济。”

蚂蚁集团首席技术官、支付宝开放战略负责人倪行军表示：“商家好，我们才好。支付宝诞生就是为了解决商家经营难题，经历18年已发展为数字支付与服务业数字化两大开放平台，助力服务业数字化转型升级。未来，支付宝将继续‘以数助实’，持续开放产品技术和生态资源，服务好8000多万商家和合作伙伴，助力实体经济发展，一起守护城市‘烟火气’。”

(责编：曹淼、李源)
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