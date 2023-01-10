人民网北京1月10日电 （记者栗翘楚）近日，中国信息通信研究院（简称中国信通院）泰尔系统实验室和IBM联合发布《可持续计算蓝皮报告》（以下简称《报告》）。《报告》从可持续发展与数字化转型两大社会经济技术趋势的视角，解构可持续计算的全貌，为数字领域低碳发展及数字技术赋能绿色转型提供意见。

党二十大报告提出，“推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式”及“促进数字经济和实体经济深度融合”相关要求。同时，我国已相继发布“1+N”的“双碳”政策体系文件中的《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《2030年前碳达峰行动方案》和各行业绿色低碳相关文件五十余个，全力推动经济社会全面绿色低碳发展。

中国信息通信研究院泰尔系统实验室主任周开波表示，在我国“双碳”目标之下，针对数字领域已发布《信息通信业绿色低碳发展行动计划（2022-2025年）》等多项文件，全面推进行业低碳发展政策布局。同时，在产业层面，数字技术已成为实现经济社会发展与生态环境保护“双赢”的重要手段，其赋能行业低碳发展效果不断凸显。

《报告》指出，狭义的可持续计算，以新材料、新技术等科技创新为驱动力，以技术与平台、基础设施在规划、设计、开发、运行、维护、升级、废弃回收等全生命周期的所有活动为重点环节，以优化清洁用能、提升计算水平，保障不间断服务、快速响应攻击等为目标的计算模式。而广的可持续计算，是以环境友好为目标，以IT软硬件、配套设施及业务应用为要素，实现全局绿色、高效、可靠、安全的计算模式。

中国信息通信研究院泰尔系统实验室副总工程师齐曙光表示，基于实验室绿色低碳方面前沿技术研究、政策支撑工作、国家重大项目推进和国际国内标准化等情况可总结出，计算技术已从只关注IT基础设施、环境基础设施、云计算平台与技术、业务应用等某单个环节绿色低碳阶段逐步过度到考虑实现全局绿色、高效、可靠、安全的可持续模式。为进一步推动其规模化应用，急需制定相关标准并进行充分验证，确保其实施效果，力争为我国经济社会全面绿色转型做出贡献。

为验证可持续计算的可行性与价值，中国信通院与IBM共同落地实施了全层级可持续计算方案，不仅包含实现可持续计算功能的环境基础设施、IT基础设施、混合云技术与平台及业务应用，也包含实现可持续计算绿色低碳、便捷高效、稳定可靠、安全合规等特性的全层级可持续指标监控与智能管理系统。

IBM中国系统开发中心首席技术官孟繁晶表示，可持续计算作为推动可持续目标的绿色底座，将促进数据中心、混合云平台和业务应用的层层“绿化”，以全新可持续战略思维重塑企业的数字化转型。目前，IBM已参与该方案在某数据中心的初步实施，并取得初步成效：电能使用效率（PUE）降低0.13、能耗与碳排放减少12.5%、运营成本降低15%。

《报告》指出，革命性计算技术的突破与应用将加速可持续计算及可持续发展目标的达成。未来，还需持续进行技术攻坚，推动建立健全可持续计算标准体系，引导各领域快速实现落地应用。同时，通过对可持续计算先进应用的绿色低碳、便捷高效、稳定可靠、安全合规相关指标参数进行测试验证，为大规模高比例行业及企业投入提供研究基础。

(责编：乔业琼、吕骞)

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