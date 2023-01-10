人民网北京1月10日电 （记者栗翘楚）近日,标致全球战略车型408X在中国首秀。408X是东风汽车集团和Stellantis集团深化合作的最新力作，也是标致品牌持续深耕中国市场，实现品牌焕新向上的立标之作。以408X为开端，未来股东双方将带来更多符合中国客户需求的电动化、智能化、网联化的全新产品，持续丰富神龙汽车商品阵营，加速品牌在中国市场的焕新向上。

东风汽车集团有限公司党委常委、副总经理，神龙汽车有限公司董事长张祖同表示，东风标致408X是引入中国的一款原汁原味的标致全球战略车型。未来，东风汽车集团和Stellantis集团将持续深化合作，进一步加大力度、投入资源，全方位支持神龙汽车及双品牌的新能源转型升级和持续发展。商品战略方面，股东双方将带来更多符合中国客户需求的电动化、智能化、网联化产品，更好满足中国客户多场景用车需求。

Stellantis集团全球执委会成员、中国区首席运营官、神龙汽车有限公司副董事长奥立维表示，近两年，在东风公司的支持和神龙汽车经营团队的努力下，东风雪铁龙、东风标致发展重回增长轨道。面对日新月异、快速变化的中国汽车市场，股东双方将在商品规划、技术导入、品牌发展、市场营销等方面给予更大的支持，坚定不移支持品牌在中国市场的焕新向上。

乘联会预测指出，随着“新十条”出台，常态化防控政策全面优化，各地积极贯彻落实，我国的抗疫步入全新的阶段。防疫政策的改善长期有利于稳定消费信心，推动消费恢复，前期压抑的消费需求有望稳步释放。燃油车购置税减半这一强刺激政策拉动作用显著，燃油车稳中向好，对年底销量构成强力支撑。在短期疫情冲击下，地方车市终端销售人员出勤率及终端进店客流将成为车市热度重要观测指标。

自“元+”计划发布以来，神龙汽车加速向“以客户为中心”转变，经营业绩持续向好。数据显示，2022年神龙汽车全年交付同比增长30%。2023年，神龙汽车将持续践行“以客户为中心”，全面开启电动化转型，陆续推出更多符合中国客户需求的新商品、新技术；双品牌也将精准领潮，加速在中国市场的焕新向上，进一步擦亮新法式独特品牌价值。

(责编：乔业琼、吕骞)

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