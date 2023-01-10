人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

海尔集团：2022年全球营业收入3506亿元 增长5.4%

2023年01月10日15:53 | 来源：齐鲁网
小字号

原标题：海尔：2022逆势增长，2023创业再出发

　　1月9日，海尔集团召开2022年工作总结表彰大会暨第八届职工代表大会第四次会议。海尔集团董事局副主席、总裁梁海山发布了“海尔集团2022年度创新成果”——2022年，海尔集团全球营业收入3506亿元，增长5.4%，生态收入450亿元，增长16.3%，全球利润总额252亿元，增长3.7%。

　　会上，海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰发表了题为《创业，再出发》的演讲，与10万海尔创客共同展望2023：聚焦智慧住居、产业互联网两大赛道，推进生态转型、数字化转型和科技自立自强，让创客成为企业持续发展的主人，推动海尔持续高质量发展。

　　高质量发展：生态品牌韧性强、活力足

　　目前，海尔已形成以世界一流企业为愿景、以四年5000亿为目标、以物联网时代引领的生态品牌为定位的战略布局。2019年以来践行的生态品牌战略，让海尔面对复杂多变的大环境，迸发出不一样的发展韧性和活力，在智慧住居、产业互联网、大健康等领域，交出了高质量发展的成绩单。

　　在智慧住居领域，海尔智家聚焦“智能家电→智慧家庭→智慧生活”，首发“1+3+5+N”全屋智慧全场景解决方案，持续创新用户体验：在中国市场，全年实现零售逆势增长10%，市场份额达27.2%；在海外市场，北美、西欧、中亚等均以超行业平均增速2倍以上的速度增长。

　　在产业互联网领域，卡奥斯工业互联网平台连续4年蝉联全国“双跨”工业互联网平台榜首，打造从场景、企业、园区到行业以及城市经济的数字化解决方案，链接企业90万家、服务企业8万多家，“1+N+X”工赋模式“青岛能突破、山东能推广、全国能借鉴”。

　　在大健康领域，依托盈康生命、海尔生物两家上市公司，构建“设备+服务+平台”健康产业生态。此外，海纳云打造出城市安全风险综合监测预警平台，为智慧城市发展保驾护航。

　　持续聚焦科技创新为海尔的高质量发展提供了坚实基础和支撑。2022年，海尔集团所获中国专利金奖增至11项，海外发明专利超1.6万件，均为行业第一；累计主导和参与国际标准发布97项、国家标准和行业标准发布706项；实现气悬浮压机、零嵌冰箱、航空温控等原创技术重大突破，新增“国际领先”技术鉴定23项，累计264项，位居行业第一。

　　创业再出发：归零心态、全员共进

　　求索追梦不止步，创业创新无止境。周云杰在演讲中指出，展望2023年，依然面对很多挑战，海尔要成为一个“时代的企业”，必须以归零心态，创业再出发。

　　创业38年，海尔依靠创业创新穿越不同的经济周期，创出一个全球化企业、一个世界级品牌、一种引领物联网时代的人单合一模式。“创业再出发”，周云杰尤为强调“保持战略定力”。他指出，“没有战略的企业没有未来，所以做什么很重要；偏离战略，会给企业带来毁灭性的灾难，所以不做什么更重要”。

　　周云杰明确提出，海尔将心无旁骛，持续聚焦智慧住居和产业互联网两大赛道：以海尔智家为载体，实现在物联网智慧住居领域的全球引领；抓住数字经济的新机遇，做优卡奥斯工业互联网平台，做深大健康产业、城市治理互联网、汽车产业互联网和新能源产业互联网四个垂直领域。

　　为了支持两大赛道的引领，海尔将生态转型、数字化转型和科技自立自强置于战略高度进行布局。生态转型扣住“场景聚合产品，生态‘复’盖行业”；数字化转型扣住以价值创造驱动的思维重塑和模式重构；科技自立自强扣住让原创科技支持企业高质量发展。

　　“只有守住底线，才能稳中求进，行稳致远。”周云杰强调，海尔要守住现金流、质量和法律法规三条底线，“一流的抗风险能力能让企业在不确定性的大环境中保持‘任凭风浪起、稳坐钓鱼台’的底气和自信。”

　　“人的价值最大化”是海尔始终不变的宗旨。海尔通过“创客制”，让创客成为企业持续发展的主人，每位员工都有机会通过创业实现成功。2023年，海尔将聚焦战略，升级“创客制”，使机制完全市场化，激励创客持续创业、与事业共进退；推动“全员参与、全员共治”，发挥每个人的企业家精神，建设卓越的企业文化。（记者 周迎春）

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年北京第四批高新技术企业备案公示名单出炉 人民网位列其中
　　人民网北京1月10日电 （记者罗知之）高新技术企业认定管理工作网显示，2022年12月30日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，对北京市认定机构2022年认定的第四批3843家高新技术企业进行备案公示，公示期为10个工作日。公示名单显示，人民网股份有限公司位列其中。…
探访北京市公安局出入境接待大厅：证件办理量明显增加
　　人民网北京1月10日电 （记者栗翘楚）近日，国务院印发《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》。国家移民管理局坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，第一时间发布《关于新型冠状病毒感染“乙类乙管”后优化移民管理政策措施的公告》，自2023年1月8日起优化移民管理政策措施。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部