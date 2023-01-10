原标题：海尔：2022逆势增长，2023创业再出发

1月9日，海尔集团召开2022年工作总结表彰大会暨第八届职工代表大会第四次会议。海尔集团董事局副主席、总裁梁海山发布了“海尔集团2022年度创新成果”——2022年，海尔集团全球营业收入3506亿元，增长5.4%，生态收入450亿元，增长16.3%，全球利润总额252亿元，增长3.7%。

会上，海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰发表了题为《创业，再出发》的演讲，与10万海尔创客共同展望2023：聚焦智慧住居、产业互联网两大赛道，推进生态转型、数字化转型和科技自立自强，让创客成为企业持续发展的主人，推动海尔持续高质量发展。

高质量发展：生态品牌韧性强、活力足

目前，海尔已形成以世界一流企业为愿景、以四年5000亿为目标、以物联网时代引领的生态品牌为定位的战略布局。2019年以来践行的生态品牌战略，让海尔面对复杂多变的大环境，迸发出不一样的发展韧性和活力，在智慧住居、产业互联网、大健康等领域，交出了高质量发展的成绩单。

在智慧住居领域，海尔智家聚焦“智能家电→智慧家庭→智慧生活”，首发“1+3+5+N”全屋智慧全场景解决方案，持续创新用户体验：在中国市场，全年实现零售逆势增长10%，市场份额达27.2%；在海外市场，北美、西欧、中亚等均以超行业平均增速2倍以上的速度增长。

在产业互联网领域，卡奥斯工业互联网平台连续4年蝉联全国“双跨”工业互联网平台榜首，打造从场景、企业、园区到行业以及城市经济的数字化解决方案，链接企业90万家、服务企业8万多家，“1+N+X”工赋模式“青岛能突破、山东能推广、全国能借鉴”。

在大健康领域，依托盈康生命、海尔生物两家上市公司，构建“设备+服务+平台”健康产业生态。此外，海纳云打造出城市安全风险综合监测预警平台，为智慧城市发展保驾护航。

持续聚焦科技创新为海尔的高质量发展提供了坚实基础和支撑。2022年，海尔集团所获中国专利金奖增至11项，海外发明专利超1.6万件，均为行业第一；累计主导和参与国际标准发布97项、国家标准和行业标准发布706项；实现气悬浮压机、零嵌冰箱、航空温控等原创技术重大突破，新增“国际领先”技术鉴定23项，累计264项，位居行业第一。

创业再出发：归零心态、全员共进

求索追梦不止步，创业创新无止境。周云杰在演讲中指出，展望2023年，依然面对很多挑战，海尔要成为一个“时代的企业”，必须以归零心态，创业再出发。

创业38年，海尔依靠创业创新穿越不同的经济周期，创出一个全球化企业、一个世界级品牌、一种引领物联网时代的人单合一模式。“创业再出发”，周云杰尤为强调“保持战略定力”。他指出，“没有战略的企业没有未来，所以做什么很重要；偏离战略，会给企业带来毁灭性的灾难，所以不做什么更重要”。

周云杰明确提出，海尔将心无旁骛，持续聚焦智慧住居和产业互联网两大赛道：以海尔智家为载体，实现在物联网智慧住居领域的全球引领；抓住数字经济的新机遇，做优卡奥斯工业互联网平台，做深大健康产业、城市治理互联网、汽车产业互联网和新能源产业互联网四个垂直领域。

为了支持两大赛道的引领，海尔将生态转型、数字化转型和科技自立自强置于战略高度进行布局。生态转型扣住“场景聚合产品，生态‘复’盖行业”；数字化转型扣住以价值创造驱动的思维重塑和模式重构；科技自立自强扣住让原创科技支持企业高质量发展。

“只有守住底线，才能稳中求进，行稳致远。”周云杰强调，海尔要守住现金流、质量和法律法规三条底线，“一流的抗风险能力能让企业在不确定性的大环境中保持‘任凭风浪起、稳坐钓鱼台’的底气和自信。”

“人的价值最大化”是海尔始终不变的宗旨。海尔通过“创客制”，让创客成为企业持续发展的主人，每位员工都有机会通过创业实现成功。2023年，海尔将聚焦战略，升级“创客制”，使机制完全市场化，激励创客持续创业、与事业共进退；推动“全员参与、全员共治”，发挥每个人的企业家精神，建设卓越的企业文化。（记者 周迎春）

(责编：曹淼、李源)

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