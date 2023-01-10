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春运第三天全国共发送旅客3712.5万人次 比去年同期增长47.9%

2023年01月10日15:56 | 来源：人民网
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人民网北京1月10日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，据国务院联防联控机制春运工作专班发布数据显示，1月9日（春运第3天，农历腊月十八）全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客3712.5万人次，环比增长5.0%，比2019年同期下降46.3%，比2022年同期增长47.9%。

其中， 全国铁路发送旅客660.7万人次，环比增长7.7%，比2019年同期下降27.3%，比2022年同期增长36.5%。

公路发送旅客2905万人次，环比增长4.8%，比2019年同期下降49.5%，比2022年同期增长52.3%。

水路发送旅客41.1万人次，环比下降4.9%，比2019年同期下降63.0%，比2022年同期增长21.1%。

民航发送旅客105.7万人次，环比下降1.2%，比2019年同期下降39.3%，比2022年同期增长30.3%。

此外，全国高速公路总流量3287.9万辆次。其中小客车流量2531.5万辆次，环比增长3.2%，比2019年同期增长12.1%，比2022年同期增长16.9%。

(责编：乔业琼、吕骞)
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