旅客在大兴机场值机柜台办理登机手续。人民网记者 乔雪峰摄

人民网北京1月10日电（记者乔雪峰）记者从大兴机场获悉，2023年1月17日大兴机场将正式恢复国际及地区客运航线。

据了解，根据北京疫情防控统一部署，自2020年3月14日起，大兴机场国际航班全部转至首都机场运行，至此大兴机场“暂停”了近三年的国际客运航班即将按下“重启键”。

“为全面检验和提升运行服务、协同配合和应急处突能力，大兴机场1月10日组织开展了国际客运航班复航综合演练。”北京大兴国际机场副总经理孔越接受记者采访时表示，本次演练包含3架航空器，160名模拟旅客，320件模拟行李，共计36家单位、600余人参与演练，涵盖航空器、旅客、行李、货物及信息等流程，同时设计两个应急处置科目，确保覆盖全流程、全科目，为大兴机场国际航班复航奠定坚实基础。

据孔越介绍，作为首都的“新国门”，国际客货运业务是大兴机场发挥服务国家战略、服务地方发展、服务广大旅客和服务航空公司不可缺少的关键市场。对此，大兴机场将与航司重点铺设欧洲、北美、日韩等热点一线城市，不断提升东南亚、澳新市场覆盖范围，重点打造高频次精品航线等大兴机场优势国际枢纽产品，针对欧美日韩重点航线提升航班频次，开通更多二三线国际城市吸引中转客源。

1月17日起，南方航空、东方航空、首都航空、喜马拉雅航空等计划陆续恢复大兴机场国际及地区客运航线，复航航线包括南方航空北京大兴=香港航线，计划每周3班；喜马拉雅航空北京大兴=加德满都航线计划每周1班。1月18日，首都航空计划开通北京大兴=马累（马尔代夫）航线。除此之外，东航计划1月恢复北京大兴=曼谷航线（航班信息以官网查询为准）。大兴机场同时恢复国际通程中转服务，恢复执行24小时/京津冀144小时过境免签政策，便利旅客高效通关。

喜马拉雅航空公司中国区国家经理和首席代表安永胜接受记者采访时表示，本次复航是2020年停飞后，中国和尼泊尔两国首都之间直飞航班重新恢复。这条航线是北京加德满都两地最快速、最便捷的通道，是中国北方地区直达尼泊尔的空中快线。“加德满都和北京之间开通直飞之后，我们将快速复航更多城市的航班，为中国游客去尼泊尔旅游提供省时省力的直飞体验。”

据安永胜介绍，该复航航班将于1月17日尼泊尔时间早晨9:30从加德满都起飞，北京时间16点10分到达大兴机场，一个半小时之后，再从大兴机场返回加德满都，航班由空客A319执飞。喜航除了目前运营的昆明到加德满都和17日复航的北京加德满都，未来将根据旅客需求，陆续复航重庆、深圳、贵阳和长沙等城市航班，目前正在积极筹划开通拉萨直飞加德满都的新航线。

后续，大兴机场还将持续优化升级“兴快线”与“尽兴飞”中转产品，开通国际空中快线、国际通程航班，充分利用大兴机场中转优势，打造高效便捷出行体验，研发航空旅游产品，开通国内外旅游专线。

(责编：乔业琼、吕骞)

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