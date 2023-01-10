1月9日，由中国国际进口博览局、人民网舆情数据中心联合编制的《第五届中国国际进口博览会传播影响力报告》（下称《报告》）正式发布。

人民网舆情数据中心主任郑光魁对《报告》进行了解读。《报告》指出，作为党的二十大后我国举办的首场重大国际展会，第五届中国国际进口博览会（下称“进博会”）成功举办，取得丰硕成果，实现了安全、精彩、富有成效的目标。本届进博会传播热度高、舆论反响好、综合影响力强，获海内外积极评价。

《报告》显示，本届进博会的传播情况呈现六大特点：一是热度高，“进博声音”更加响亮；二是声量强，主流媒体影响力凸显；三是范围广，国际影响力进一步提升；四是亮点多，形成特色化传播焦点；五是反响好，展商展品获高度关注；六是活动热，展会期间形成传播合力。

从热点词语来看，“开放”“中国大市场”热度居高，多方认可进博会平台作用，中国高水平开放获更多期待；“虹桥论坛”“进博故事”高频出现，折射出进博会活动更加丰富，舆论引导力进一步提升；“智能科技”“绿色低碳”“数字进博”等高热词语，反映企业布局和商业发展方向，以及智能化、低碳化、数字化的社会进程；“信心”“机遇”“发展成就”被高频提及，多家展商表达外资企业看好中国市场的信心，“展品变商品”“展商变投资商”等成果获普遍认可。

《报告》指出，六大展区展出数百项新产品、新技术、新服务，既有聚焦美好生活的消费品和农产品，也有涵盖全球领先科技的各类高精尖医疗器械和技术装备。从传播情况看，消费品展区、农作物种业专区的热度分别位居六大展区、十六大专区首位。

第五届虹桥国际经济论坛更加聚焦“开放”主题，以“激发全球开放新动能共享合作发展新机遇”为主题，分为“开放共担”“开放共治”“开放共享”三个板块，举办“RCEP与更高水平开放”高层论坛、《世界开放报告2022》发布暨国际研讨会等分论坛，探讨全球开放发展热点议题。境内外主流媒体积极报道，不断放大“虹桥声音”。境内方面，媒体主要关注本届虹桥论坛更聚焦开放主题、中国开放指数持续提升、虹桥论坛已发展成为国际政商学界高端对话交流平台等内容。境外方面，媒体主要关注当地领导人参会致辞、RCEP和进博会等平台为促进双边贸易创造新机会等内容。此外，本届进博会共有近百场配套活动，涵盖政策解读、对接签约、产品展示、投资促进、研究发布等多个类别，活动质量和成效进一步提升。

在参与进博会报道的媒体机构中，《人民日报》《人民日报海外版》《经济日报》《中国日报》《新华每日电讯》、人民网、央视网、中国新闻网等央级纸媒和网媒在所在类型的报道量中排名居前；中央电视台《新闻联播》《焦点访谈》《新闻1+1》等知名栏目高频播出新闻及采访节目，呈现出高频次、高规格、高影响力的特点；澎湃新闻、《解放日报》《新民晚报》等上海本地媒体发文量领先，形成较强的传播声势；《国际商报》、消费日报网、中国经济导报网等行业媒体聚焦垂直领域，进一步放大专业声音。

作为进博会召开后的重要盘点，人民网舆情数据中心在连续5年服务进博会舆情工作的基础上，与中国国际进口博览局合作编制此项报告，旨在为各参与方共享进博机遇、提升宣传质效提供有益的数据参考。近年来，人民网舆情数据中心、人民在线及旗下人民数据管理(北京)有限公司坚持数智赋能，构建服务生态，着力打造新时代“数字经济高端智库”，为政企智能决策提供舆情及数字咨询服务，打造“咨询+论坛+培训+传播+智库报告”五位一体服务体系，努力做到“智数惠民、还数于民、用数利民、以数便民”。

(责编：曹淼、李源)

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