国产大飞机C919累计获得订单超千架
2023年01月10日19:27 | 来源：新华网
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新华社上海1月10日电（记者董雪）记者从上海市科委获悉，上海加快建设大飞机产业体系，以突破核心、集成创新为重点，推动ARJ21新支线飞机规模化交付、C919大型客机交付首家用户。
根据上海市科委1月10日发布的《2022上海科技进步报告》，来自中国商飞的数据显示，2022年12月，C919大型客机首架机交付首家用户东方航空公司，迈出市场运营“第一步”。截至2022年底，C919累计获得32家客户1035架订单。
ARJ21新支线飞机于2022年12月交付首家海外客户印尼翎亚航空。截至2022年底，ARJ21共获25家客户690架订单，累计交付9家国内外客户、共100架机，累计安全运送旅客近600万人次，运营航线316条，通航城市118座。
(责编：白宇、牛镛)
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