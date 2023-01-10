全力以赴做好稳就业工作
——访人力资源社会保障部党组书记、部长王晓萍
中央经济工作会议提出，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作。
如何看待当前就业形势？怎样做好稳就业工作？记者采访了人力资源社会保障部党组书记、部长王晓萍。
就业形势怎么看？
当前就业主要指标运行平稳，保持就业稳定有信心有底气
记者：如何看待当前就业形势？
王晓萍：2022年以来，人社部会同有关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入实施就业优先政策，保持就业局势总体稳定。就业主要指标运行平稳，2022年全国城镇新增就业1206万人，提前超额完成1100万人的全年目标任务。重点群体就业基本稳定，高校毕业生就业水平总体稳定，脱贫人口务工规模高于上年。
面对经济增速放缓、疫情多发散发、外部环境复杂多变等多重因素冲击，就业局势能够保持总体稳定，成绩来之极为不易。这一成绩取得，最根本在于以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引。党中央、国务院坚持将就业摆在“六稳”“六保”首位，深入实施就业优先政策，为稳就业保就业提供了根本保障。同时，也得益于一系列积极因素。
得益于经济恢复的基础效应。高效统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，稳经济一揽子政策和接续措施落地见效，经济保持恢复态势，产业持续升级发展，为就业增长提供坚实支撑。
得益于稳就业政策的对冲效应。减负稳岗政策力度加大，全力支持市场主体稳定岗位。截至2022年11月底，共阶段性缓缴养老、工伤、失业3项社会保险费1162亿元，发放失业保险稳岗返还和留工培训补助资金743亿元，支出就业补助资金903亿元。
得益于创新创业的带动效应。创业环境不断优化，创业扶持政策持续完善，2022年三季度末创业担保贷款余额2694亿元，同比增长14.8%。加强零工市场建设意见出台，新就业形态就业人员职业伤害保障试点启动，为灵活就业健康发展增添助力。
得益于重点群体就业的促进效应。将高校毕业生等青年就业作为重中之重，拓宽市场化就业渠道，实施未就业毕业生服务攻坚行动，毕业生就业水平总体稳定。出台促进农民工就业创业文件，就业服务、职业培训、权益保障支持体系进一步完善，农民工特别是脱贫人口务工规模保持稳定。对失业人员和困难人员持续开展就业援助“暖心活动”，推动零就业家庭至少一人实现就业。
得益于服务培训的助力效应。推出“10+N”公共就业服务活动，实现月月有招聘、服务不断线，重点群体专项培训深入推进，累计为各类市场主体和劳动者提供就业服务1亿多人次，开展补贴性职业技能培训超1600万人次。
从2023年走势看，随着疫情防控政策优化和稳经济各项举措进一步落实，我国经济继续恢复，就业局势将继续保持总体稳定。但也要看到，就业总量压力依然存在，结构性就业矛盾更加凸显，稳就业仍面临不少挑战。下一步，我们将坚决贯彻落实党的二十大精神，按照中央经济工作会议部署，实施就业优先战略，强化就业优先政策，全力以赴做好稳就业工作，全力确保就业局势总体稳定。
稳就业如何发力？
以实施就业优先战略为引领，着力稳存量、扩增量、提质量
记者：2023年稳就业政策应如何发力？
王晓萍：就业是最基本的民生。我们将坚决落实中央经济工作会议要求，把稳就业作为重大政治责任，以实施就业优先战略为引领，以高质量充分就业为目标，稳存量、扩增量、提质量、兜底线，全力确保就业局势总体稳定。
着力强化就业优先政策，稳住就业基本盘。继续实施就业优先导向的宏观调控，推动财政、货币政策支持稳就业，实现就业增长与经济运行同步恢复。调整优化即将到期的阶段性减负稳岗扩就业政策，突出对就业容量大的服务业、小微企业、个体工商户稳岗扩岗支持。健全促进就业长效机制，研究建立促进高质量充分就业政策体系，持续推进“十四五”就业促进规划中的重大项目落实。
着力激发创新创业活力，培育就业增长点。深入实施重点群体创业推进行动，加力创业培训、创业服务和政策支持，创建一批全国创业孵化示范基地，组织开展各类创业推进活动，营造良好创新创业环境。支持灵活就业健康发展，支持零工市场建设，及时发布零工信息，落实新就业形态劳动者权益保障政策，继续推进职业伤害保障试点。
着力抓好青年特别是高校毕业生就业，稳定就业水平。今年高校毕业生规模再创新高，我们将加大力度推动服务向前延伸、政策加快落地。通过政策支持拓宽市场化就业渠道，通过调度督促稳定公共岗位规模，通过专项活动保持市场招聘热度，特别是对未就业毕业生实施服务攻坚，对困难毕业生开展结对帮扶，帮助他们尽快实现就业。同时，完善青年就业支持体系，深化百万就业见习岗位募集计划，促进失业青年尽快融入市场。
着力促进农民工等重点群体就业，兜牢民生底线。健全统筹城乡的就业政策体系，坚持外出转移就业和就地就近就业并重，健全劳务协作机制，打造一批劳务品牌，巩固脱贫人口就业帮扶成果。加强困难人员就业援助，健全优先服务、分类帮扶、动态管理援助机制，实现零就业家庭至少一人就业。强化失业人员生活保障，及时兑现各项失业保险待遇，加强生活救助与就业促进协同。
着力优化就业服务培训，促进供需对接。进一步提升就业公共服务质量，实施能力提升示范项目，总结推广就业驿站经验，开展“春风行动”等专项服务活动，提供劳动者身边的优质服务。支持人力资源服务业高质量发展，办好第二届人力资源服务业发展大会。落实新时代高技能人才队伍建设意见，全面推进“技能中国行动”，大规模开展重点群体、重点行业培训，努力缓解结构性就业矛盾。
着力保障劳动者合法权益，提升就业质量。引导用人单位合理设置人员招用条件，推动消除影响平等就业的不合理限制和就业歧视。持续清理整顿人力资源市场秩序，严厉打击“黑职介”、虚假招聘等违法违规行为，坚决纠正针对性别等就业歧视。推进劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，健全根治欠薪长效机制，保障劳动者合法权益。
青年就业工作怎么干？
把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置
记者：2023年高校毕业生规模再创历史新高，人社部门将采取哪些措施支持毕业生就业？
王晓萍：今年高校毕业生将达到1158万人的历史新高。而当前我国经济恢复的基础尚不牢固，市场需求有所减弱，促进就业任务更重。党中央、国务院高度重视青年特别是高校毕业生就业工作，中央经济工作会议专门作出部署。我们将把高校毕业生就业作为重中之重，落实落细就业优先政策，以离校前公共就业服务进校园、离校后就业服务攻坚为牵引，不断加大政策支持、服务保障、平台支撑，多渠道促进就业创业。
全力拓宽就业渠道。开展政策服务专项落实行动，提供社保补贴、培训补贴等支持，开辟中小微企业职称评定绿色通道，调动企业吸纳就业积极性。实施重点群体创业推进行动，提供培训、场地支持，落实担保贷款、创业补贴等政策，支持自主创业、灵活就业。推动公共部门稳定招录规模，合理安排进度，稳定毕业生预期。
全力强化招聘服务。发挥好公共就业服务机构作用，招聘网站设立毕业生专区，服务机构免费向高校和用人单位开放，定期举办招聘活动。推出“职引未来”系列活动，突出毕业生需求特色，提供不间断就业服务。稳妥做好就业报到证取消后的工作衔接，更加便利档案、落户等手续办理。
全力提升就业能力。推出就业指导公开课，组织职业指导师进校园，提供职业规划等指导服务。实施青年专项技能培训计划，开展适合毕业生的短期技能培训，增强职业发展能力。继续实施百万就业见习岗位募集计划，开发更多适应毕业生等青年就业的见习岗位，帮助提升实践经验。
全力强化困难帮扶。离校前向困难毕业生发放求职创业补贴，离校后对未就业毕业生开展结对帮扶，实施“一人一策”，优先提供就业服务。同时对接就业压力大的院校，发动人社厅局长和就业局长定点联系，定向送岗位、送资源、送服务。
全力维护就业权益。一方面，开展人力资源市场秩序清理整顿行动，坚决打击就业歧视、虚假招聘、“黑职介”等违法行为，维护良好市场秩序。另一方面，开展劳动保障法律法规进校园、进企业活动，向毕业生集中推送典型案例，增强他们的法律意识、防范意识和自我保护意识。
与此同时，我们将把青年就业与高校毕业生就业工作统筹推进，延伸政策服务体系，实施就业启航计划，对失业青年开展实践引导和分类指导，促进尽快就业。
《 人民日报 》（ 2023年01月10日 02 版）
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