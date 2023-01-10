沪上首批高校披露年度就业质量报告
从去向到入职 大学生就业难不难
每年初，全国各大高校陆续公布上一届毕业生就业质量报告。截至元月上旬，本报记者发现，无论是传统意义上的“985”“211”大 学，还 是“双一流”建设高校、地方高水平大学，沪上首批高校率先披露这份年度成绩单。从行业去向、单位取向、地域流向到深造率，2022届大学生就业有何特点？
深造率保持高位
上海交通大学（包括医学院）2022届全日制毕业生共10350人，男女比例1.45：1。按上海交大校本部2022届毕业生分学历统计，本科生继续深造占比高达86.09%，硕士生继续深造占比13.91%。近五年，校本部本科生的国内直博比例逐年上升，2022年国内直博比例达8.18%，再创历史新高。
交大校本部的这届毕业生境内外深造比例约“七三开”，国内占比70.80%，出国（境）占比29.20%。从具体深造高校看，国内深造以本校为主，1521人继续攻读交大，占比82.75%；除本校外，深造人数最多的3所高校分别是：清华大学（62人）、复旦大学（55人）和北京大学（44人）。选择出国（境）继续深造的主要国家（地区）包括美国（410人，占54.09%）、中国香港（111人，占14.64%）、英国（62人，占8.18%）、新加坡（49人，占6.46%）、日本（24人，占3.17%）等。
在中外合作举办的上海纽约大学，全体毕业生深造率也达62%。其中，15人在本科毕业后直接被全球顶尖博士研究生项目录取，175人攻读硕士研究生项目。尤其是中国毕业生，82%选择继续深造，人均获得3.8份录取通知书。
这些深造的上纽大中国毕业生中，103人前往U.S.News世界大学排名前50名的大学求学，占中国毕业生深造总人数的62%。去向包括：哈佛大学、麻省理工学院、加州大学伯克利分校、牛津大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、剑桥大学等。11人获得奖学金实现直博，占深造总人数6.6%。
找好工作到底难不难
在去年8月31日前，华东师范大学2022届毕业生去向落实率为94.70%，而截至去年10月31日，华东师大2022届毕业生去向落实率达95.37%。进入世界500强企业的应届学子，占企业就职总人数的22.84%，同比增幅近四成。
找工作，尤其是找好工作到底难不难？从毕业生求职投入与收获情况看，调查显示，上海交大本科生在求职过程中平均投递简历15.31份，获得6.77个面试机会，获得2.24份录用函，求职平均历时2.65个月。相比之下，研究生投入与收获均更多，平均投递简历18.03份，获得8.36个面试机会，获得3.03份录用函，求职平均历时3.15个月。
上海科技大学调查则表明，37.78%的就职毕业生在一个月内即完成了择业，尤其有高达57.14%比例的本科生在一个月内完成了择业，大多数就职毕业生的择业过程未超过6个月。总体上，平均每位就职毕业生在求职时发送了9.49份求职简历，求职期间获得了3.89次面试机会，最终获得了2.29份录用通知书。
自主创业也成为越来越多学子的“菜”。在东华大学6090名2022届学生中，全日制毕业生自主创业的有143人，占毕业生总人数2.35%。同时，在校生创业还有26人。80%的毕业学子创业项目为科学研究、创意设计、现代服务业、先进制造业，形成科技创业和创意创业两大鲜明特色。
去哪里干哪行各有所需
对于毕业去向落实率达97.61%的上海交大，包括医学院在内的2022届全日制毕业生，赴国家重点行业单位就业率为71.08%。值得一提的是，校本部应届毕业生赴国防科技单位及部队就业人数为373人，被各省份录取的定向选调生为230人，赴中西部及东北地区就业人数为482人——各项指标均创历史新高。
薪资水平也是衡量就业质量标杆之一。对于上海高级金融学院金融硕士（MF）项目，2022届国内毕业生平均年起薪56.2万元，中位数达49.8万元，双双创下历史新高。其中更有七成毕业生的年起薪超过40万元。而在面临多份工作邀约情况下，约有18%的高金MF国内毕业生，放弃更高收入，选择加入金融监管部门和政策性、战略性金融机构等国家重点就业单位。同时，超过三分之二选择在沪就业，服务于上海国际金融中心建设的国家战略。
上海科技大学本科毕业生以境内升学和境外深造为主要去向，超过14%直接就业的本科毕业生，其平均年薪为14.88万元。而2022届硕士毕业生就职就业占比为78.44%，单位包括华为、阿里巴巴、腾讯、百度、小米、上海华力、联想、陶氏化学、英伟达、支付宝等国内外知名企业。从就职单位性质来看，227人就职于民营、外资、合资企业，占比最高，达86.64%。
步入职场的上纽大中国毕业生就业领域主要集中在金融服务/会计/银行、教育、管理咨询、互联网/软件/信息技术/硬件、能源/水务等行业，其中比例最高的也是金融行业，占39%；其次为管理咨询行业和教育科研行业，均占17%。而按就业单位地域划分，78%的上纽大中国毕业生留在了上海工作，其次为北京、杭州、香港、成都，各占5.5%。（记者 徐瑞哲 李蕾）
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