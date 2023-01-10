原标题：新能源领域“就业热”

进入冬季，新能源领域就业热度不减，新能源汽车、光伏、储能等行业的人才需求仍持续释放。某石油类高校2023届毕业生告诉记者，过去的校招季，报名新能源领域岗位的学生不少，但同学们线上笔试、面试等环节受到疫情影响，求职过程曲折。

以新能源汽车领域为例，有数据显示，在2022年三季度新兴领域新发布的应届生职位中，新能源汽车同比增长146.56%。“多个行业受到疫情影响，但新能源行业仍在扩张。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺调研发现，厦门的一家新能源企业如今一年要招3000人，而储能电池生产企业的产能逐步上涨，订单基本上排到了今年下半年。

他还发现，以前需要和其他工种搭边的能源经济专业，如今慢慢有了专门的就业市场，一些政府部门、金融机构里，与能源规划相关的岗位也被单独设立。

“新能源方向的就业热、研究热从两三年前就开始了。”入职上汽集团参与新能源车型电池管理系统软件测试工作的胡晨华记得，2018年自己考研，“学院与新能源汽车相关的实验室的导师相对较多，师资力量也相对更强。”

差不多同一年时间，95后王志得也发觉“国内太阳能等可再生能源发电领域已快速发展”，他加入浙江大学能源清洁利用国家重点实验室太阳能课题组，开始从事太阳能热发电相关研究。这个后来受“双碳”目标鼓舞的年轻人，始终记得选择能源相关专业、工作甚至事业的“源头”。

2010年，在上海世博会伦敦零碳馆的见闻，让当时读初二的他很好奇，“原来还有这样的绿色生活方式，零碳馆利用太阳能、风能等可再生能源实现电能、热能自给自足，那时我感觉以后人类的生活就应该像那个样子。”

2022年就业季，王志得签约国家能源集团，继续投身综合能源系统研发。而他所在的课题组，近5年来每年都有超过半数的研究生，选择进入能源、国防等重点领域工作。

“我们初步估计新型能源系统的储能板块，其市场价值在上百万亿人民币。”在王志得的导师、浙江大学能源工程学院教授肖刚看来，这样大的市场潜力，意味着更广阔的就业前景和创新创业机遇，有待进一步培育和挖掘。

实际上，指导课题组研究生参与科研项目工作的肖刚，也在科研与教学的过程中见证了国内新能源领域的快速发展。2010年，在导师岑可法院士和倪明江的引导下，肖刚投入到太阳能领域。一些国企研究院、民企研发部门也开始逐步拓展太阳能业务，并展现出强烈的产学研合作意愿，“中国的创业者对市场是非常敏感的，这也对研究者提出了更高的要求，要更早洞悉未来的发展趋势。”

很快，“推动能源生产和消费革命”被写入党的十八大报告，“能源安全新战略”也于中央财经领导小组第六次会议上被提出。

这之后，我国新能源领域部分产业如光伏产业，在相关政策支持下，进入快速发展期。曾任国家发改委副主任、国家能源局局长的张国宝，后来称之为“一个草根产业在中国崛起”。深圳市地方金融监督管理局局长、国务院参事室金融研究中心研究员何杰则结合众多经历“死亡之谷”或“惊险一跃”的企业案例分析认为，新兴产业的崛起必定伴随着多技术路线的试错。

“如今到新能源领域就业的年轻人，将会切实感受到产业蓬勃发展过程中的竞争与迭代，大浪淘沙，不同的技术路线、企业模式和创新文化，都将接受时间的考验和市场的检验。”肖刚告诉记者，近几年来入行新能源的同学们，会更坚信朝阳产业的大方向，寻找到更多的机会，同时也要不断学习，把握技术与产业发展的固有规律。他以新型储能技术研发为例，认为该技术研发目前正处于百花齐放、百家争鸣的阶段，中国与发达国家几乎并跑，赛道很宽、需求长远，不论是技术研发还是工程应用，青年从业者都需要探索更多的可行性，充分发挥团队协作优势。

“这也要求我们在培养创新人才上符合国家战略的需求，注重理论知识结合工程实际，强化团队合作意识，让科研离产业更近。”肖刚说。（见习记者 朱彩云）

(责编：曹淼、李源)

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