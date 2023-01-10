原标题：全市公共就业服务机构精准发力

1月9日，记者从甘肃省兰州市人社局获悉，面对疫情对经济的冲击，市人社局认真开展招聘活动，积极应对企业复工复产面临的用工短缺问题，有序推进重点群体就业工作。

据悉，2022年12月以来，全市公共就业服务机构持续组织开展“线上+线下”招聘活动，畅通企业用工和求职人员双向选择渠道，助力企业复工复产，保障企业用工。安宁区、七里河区把企业纾困作为当前保市场主体、稳就业稳预期的重要举措，坚持“雪中送炭”纾困帮扶和“添砖加瓦”相结合，邀请一批有招聘需求用工难的中小企业以及实力民企组织线下招聘会；城关区、皋兰县通过线上互动，让劳动者足不出户就可以了解招聘企业基本情况、发展前景、岗位要求和相关福利待遇，增加选择机会，提高匹配效率。

此次招聘活动还专门为退役军人、失业人员、未就业高校毕业生、就业困难人员等重点群体和广大求职人员设立了创业担保贷款、就业见习、社会保险补贴等就业服务惠民政策咨询专区，较好的满足了复工企业和求职人员需求，帮助企业解决最直接的现实困难，为企业发展和个人就业注入更多信心和底气。活动开展以来，共组织线下招聘会7场，参加用工企业208家，提供就业岗位2945个，有276人与用人单位达成意向性就业协议；组织开展直播带岗专场活动24场，累计组织用人单位230余家，吸引135019人次参与活动，提供就业岗位2000余个，得到了广大求职者的普遍好评。

下一步，全市公共就业服务机构将继续积极对接各有关部门，持续举办行业类、区域类、综合类助力复工复产系列招聘活动，全力助推全市各行各业复商复市。（记者 赵万山）

(责编：曹淼、李源)

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