总部位于深圳的中国广核集团有限公司1月10日通报，当日20时29分，我国西部地区首台“华龙一号”核电机组——中广核广西防城港核电站3号机组首次并网成功，标志着该机组具备发电能力，向着商业运行目标又迈出了关键一步。后续将按计划执行一系列试验，进一步验证机组具备商业运行条件的各种性能。

据悉，防城港核电站一期工程两台机组已于2016年投入商业运营，已累计上网清洁能源电量超1000亿千瓦时；二期工程3、4号机组采用我国自主三代核电技术“华龙一号”，正在有序推进建设。截至目前，中广核旗下共有7台“华龙一号”在建核电机组。

中广核防城港核电项目规划建设6台百万千瓦级核电机组，6台机组全面建成后，预计每年可提供清洁电能480亿千瓦时，与同等规模的燃煤电站相比，每年可减少标煤消耗1439万吨，减少二氧化碳排放量约3974万吨，相当于种植了10.8万公顷森林。（记者王丰）

(责编：杨光宇、袁勃)

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