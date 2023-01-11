人民网记者 许维娜

“大家看，自然熟的香蕉颜色是不一样的”“我们这儿的木耳个大肉厚”“这是我们的特色红心火龙果，汁水多，绝对好吃”……日前，00后哈尼族青年小海首次通过直播镜头向广大网友推介家乡特色农产品。

短短时间内，不少网友纷纷在直播间评论互动，“想要菌汤包”“茶叶还有吗”的跟帖留言此起彼伏。与普通直播不同，小海在直播中既清晰讲述了当地特色农产品，又将家乡故事娓娓道来，让直播过程有料、有趣、有味。

如今，一批像小海一样在外务工的青年返乡开启了直播，他们成为家乡产品代言人，带动村民增收致富，通过数字平台按下了乡村振兴圆梦的“快进键”。

建设数字乡村既是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。同时，“短视频+直播”作为新载体和新模式，也在与实体经济深入融合，不断创造出新场景、新机会、新模式，推动着数实融合与数字中国的建设。

“短视频+直播”给乡村振兴提供新通路

从乡村社区的角度来说，数字化将降低农民就业门槛，拓宽收入来源，增强乡村振兴的“造血”功能。

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第50次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2022年6月，我国网民规模为10.51亿，互联网普及率达74.4%，互联网基础建设全面覆盖，实现“县县通5G、村村通宽带”。

当前，亦有不少直播间直接搬到了果树前，开启“沉浸式”直播。如今，“三农”领域与电商、直播、短视频等快速结合，在短视频平台上，出现了越来越多来自不同农村的朴实又充满活力的新农人，为乡村振兴注入新活力。

以小海家乡金平县为例，来自快手方面数据显示，金平县在该平台上拥有5万粉丝以上的乡村主播就有一百多位。他们自己为家乡代言，通过数字平台，让家乡好物走出大山。

上述平台在这里设置了助农直播基地，对优秀主播给予流量扶持和运营指导等多种帮扶措施，鼓励更多年轻人返乡创业，激活数字经济在乡村的发展潜力，从而带动县域的发展。

此外，如今直播已成为很好地情感联结方式。2022年，共计有超2600万场助农、涉农类直播在该平台播出，内容覆盖农产品销售、农业技能知识培训等。

探索乡村振兴高质量发展路径仍需多方努力。在不断增长的农产品销售订单背后，是遵循“公平、普惠”的流量分发机制和用户高互动的社区生态，也是以直播电商为代表的新媒体电商异军突起、快速增长。

有专家表示，助农直播更重要的是社会价值，可以帮助更多农产品实现标准化、品牌化、电商化。与之对应的是，平台可以发挥自身技术和产品优势，为国家数字新基建贡献力量，为全面推进乡村振兴中展现新担当新作为。

数字社区成畅享美好生活新载体

从城市社区的角度而言，生活服务业数字化随着在线消费、无接触配送、即时零售等新业态新模式不断涌现，城市社区生活服务业的数字化将日益朝着便捷、高效的方向发展。

中国信息通信研究院发布《数字社区研究报告（2022年）》指出，随着数字化应用的纵深推进，各行各业将迎来新一轮创新升级。报告还表示，伴随着数字经济的发展，数字社区这一新型网民生态圈，正在成为普通人的数字生活入口与数字经济的载体。

中国信息通信研究院总工敖立表示，数字社区作为数字经济发展的新载体，是面向未来可持续发展提出的互联网社区建设新理念与新模式。

在此背景下，数字社区孵化、催生的大量技术场景赋能到实体产业，成为我国数字经济发展的重要推动力。记者观察到，数字社区正为就业、创业和新职业发展开辟新空间。

在就业需求更多元的同时，蓝领群体的求职渠道也在发生转变。

首都经济贸易大学劳动经济学院副教授、中国新就业形态研究中心主任张成刚表示，长期以来，蓝领群体在找工作中一直面临着供需匹配效率低、招聘信息虚假宣传等问题的困扰。同时，用工单位也感觉到招聘成本越来越高。面对普通劳动者大量使用短视频平台求职的需求，今年１月，快手平台建立起“快招工”的功能，为用工企业和劳动者搭建沟通桥梁。

数字社区基于互联网思维，依托移动互联、大数据等技术，构建购物消费、惠民缴费、居家生活、交通出行、商家宣传推广等各类数字场景。

“互联网行业更倾向于房地产经纪业务，是基于主业在线上化以及流量方面的优势，进行业务延伸。”克而瑞曾发表研报称，房企也倾向于利用直播平台进行引流，主要在多个平台发布短视频和直播营销。

快手房产业务相关负责人表示，现如今，“房产+短视频/直播”已成为房产行业的新趋势，平台正通过提供定制化的营销解决方案，助力更多房企打破传统售房桎梏，帮助商家实现与创作者、用户的精准触达和有效连接。未来，平台将会逐步引入更多房产行业合作伙伴，共同推进房产行业生态发展。

近年来，用户、平台和消费者需求正变得越来越多元。快手还推出了“V-Star虚拟人计划”，将面向全网引入优质虚拟人，旨在与合作伙伴共建行业生态标杆，将针对不同虚拟人账号情况定制成长路径，通过举办定制活动、开发平台独家虚拟互动能力、提供专属资源位等方式，为虚拟人提供冷启及加速成长保障。

全国政协委员、北京大学中文系教授张颐武在此前接受媒体采访时表示，像直播、短视频、AR（增强现实）、VR（虚拟现实）等技术，给文化的普及、传播、保存、研究带来广阔的空间，也给经济的发展、创新、融合带来了无穷的想象。

“数实融合促发展”系列报道：

虚实融合趋势助创新发展 数字人商业应用进程提速

数字经济赋能传统农企发展 助力优质产品“出圈”

线下销售转型线上主播 房产经纪数字化转型提速

直播间“带岗”不“带货”让互联网惠及更多求职人

下沉市场的直播电商探索 “快品牌”自播收获业绩增量

(责编：乔业琼、吕骞)

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